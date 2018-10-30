AK Parti'den Eskişehir Şehir Hastanesine ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, poliklinik hizmeti vermeye başlayan Eskişehir Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Başkan Çalışkan, ziyaret öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Eskişehir'de de kalıcı eserler bıraktığını belirterek, söz konusu kalıcı eserlerden birinin bin 81 yatak kapasiteli Eskişehir Hastanesi olduğunun altını çizdi.

Şehir Hastanesinin Eskişehir ve çevre illere hizmet vereceğini ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"Bu hastane kentimize güzel hizmetler sunacaktır. Modern ve otel seviyesinde bir hastanemiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere böyle bir hastaneyi şehrimize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Hastaneye ulaşımla ilgili sorunların çözülmesi için İl Sağlık Müdürlüğümüz vasıtasıyla gerekli yerlere yazıları ilettik. Gönül ister ki buradaki 25 metrelik yol açılsın. Böylece hastalarımızın ve ambulanslarımızın geçişleri için rahat bir ortam oluşacak. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün çevre yolundan yaptığı 15 metrelik yol sayesinde ulaşımda şu anda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bugün en az sorunla hastanemizi açmanın gururunu yaşıyoruz. Ulaşımla ilgili çıkacak sorunun muhatabı Büyükşehir Belediyesidir. Önümüzdeki 25 metrelik yolu kamulaştırıp açmadığı müddetçe buradaki 1,7 milyar liralık yatırım vatandaşla buluşurken zorlanabilir bir yatırım haline gelir. Büyükşehir Belediyesi buraya sağlıklı, ulaşılabilir hizmeti götürmekte sorumludur. Eğer 25 metrelik yol buraya açılmazsa, Nabi hocamızın dediği gibi bu yolu yeni Büyükşehir Belediyesi açacak."

Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve diğer ilgililer de hazır bulundu.