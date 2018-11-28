Afgan çocuk Türkiye'de sağlığına kavuştu

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kalp damarlarındaki sorun nedeniyle hayati tehlikesi bulunan 1,5 yaşındaki Afgan çocuk, Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak İran'a giden Muhammedi ailesi, burada 2 yıl yaşadı. İran'da dünyaya gelen 5'inci çocukları Mubin'in hastalığı nedeniyle gittikleri hastanenin kendilerinden 40 bin lira istemesinin ardından maddi durumu iyi olmayan aile, yakınlarının tavsiyesiyle çocuklarının tedavisi için 3 ay önce Kayseri'ye geldi.

Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Mubin'in kalbinin içinde normalde sol tarafa açılması gereken ve temiz kanı taşıyan toplardamarların, kirli taraf olan sağa açıldığı ve hayati riski bulunduğu belirlendi. 10 gün önce ameliyat edilen Mubin'in yeniden hayata tutunması sağlandı.

- "Çocuğum Türkiye'de sağlığına kavuştu"

Anne Nazife Muhammedi (35), AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'da dünyaya gelen Mubin'in kalbinde sorun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Para alınmadan çocuğum ameliyat edildi. Şimdi çocuğum iyi. Türkiye'ye yardımları için teşekkür ediyorum. Anne olarak çok mutluyum, çocuğum Türkiye'de sağlığına kavuştu. Çevremdeki insanlar ev için, her şey için yardımcı oluyorlar."

Kayseri Şehir Hastanesinde görev yapan çocuk kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Argun, ailenin kendilerine başvurduğunda, hastanın ellerinde, dudaklarında morarma ve kalp yetersizliğinin mevcut olduğunu bildirdi. Argun, gerekli cerrahi müdahaleyi yaptıkları hastalarını kısa bir sürede şifayla taburcu edeceklerini anlattı.

Çocuk kalp damar cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Mustafa Yılmaz, kalbin çevresini saran zarı kullanarak yanlış yere açılan toplardamarları doğru tarafa yönlendirdiklerini kaydetti.

Çocuğun ameliyat sonrası durumunun çok iyi olduğuna işaret eden Yılmaz, "Toplumda bu gibi durumlarla çok sık karşılaşılmıyor. Özellikle kardiyak tip dediğimiz bu çocuğumuzda da görülen bu tip, daha nadiren olarak görülüyor. En geç ilk 6 ayda tedavi edilmesi gereken durum bu çocukta bize 15'inci ayda geldi. Müdahale edilmeseydi ilerleyen dönemlerde ciddi kalp yetmezliği derinleşecekti, sık akciğer enfeksiyonuna maruz kalacaktı. Çok büyük ihtimalle 1-2 yıl içerisinde hayatını kaybedecekti." değerlendirmesinde bulundu.