"Adet sancıları kadın hastalıklarının belirtisi olabilir"

SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Comart, adet sancılarının çeşitli kadın hastalıklarının belirtisi olabileceğini bildirdi.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Comart, yaptığı yazılı açıklamada, her kadının yaşamı boyunca belirli dönemlerde adet göreceğini, bazı dönemlerde ise sorunlar yaşayabileceğini belirtti.

Adet düzensizliklerinin hormonal problemlerden, üreme bozukluklarından ve psikolojik etkenlerden kaynaklandığını aktaran Comart, "Adet görmek her sağlıklı kadının hayatının önemli bir parçasıyken, sancılı adet dönemleri bazen hayatı oldukça zorlaştırabiliyor. Bu dönemde hissedilen kramplara, mide bulantısı, ishal, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, bel ve sırt ağrısı, yorgunluk, grip eşlik edebilir. Yine bu dönemde, iş ve sosyal hayatı olumsuz etkileyebilecek sinirlilik, uykusuzluk ve konsantrasyon kaybı meydana gelebilir." ifadelerini kullandı.

Adet sancısı yaşayanlara önerilerde bulunan Comart, şunları kaydetti:

"Bölgedeki kan dolaşımını hızlandıracak her şey adet sancısına iyi gelir. Genelde adet sancıları geceleri artış gösterir, özellikle akşamları sıcak su torbaları battaniyeler ile bölge sıcak tutulmalıdır. Bununla beraber sıcak içecekler bitki çaylarının ağrıyı rahatlatmada etkisi vardır. Bu süreçte aç kalınmamalı ve karın bölgesine dairesel hareketler ile masaj yapılmalı. Eğer sancılar dayanılmayacak kadar şiddet gösterirse ılık duş yapılmalı. Düzenli egzersiz adet sancıları azaltan etkenlerdendir. Fakat adet döneminde ağır işler ve ağır sporlardan muhakkak kaçınılmalı. Çinko, kalsiyum ve e vitamini tüketimi adet sancısını azaltacaktır. Buna rağmen sancılar geçmiyorsa bir doktora başvurulmalıdır."