ANKARA (AA) - Yeşilay Ankara Şube Başkanı Mevlüt Karataş, ekonomik, sosyal ve fiziksel açıdan yıkıcı sonuçları olan sigara bağımlılığından dolayı, dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Gelin kendinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın." önerisinde bulundu.

Karataş, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin de sigara kullanımının yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Sigaranın zararları konusunda duyarlılığı artırarak toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Karataş, "Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlık. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 7 milyon insan sigara sebebiyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 100 bin kişi aynı nedenle yaşama veda ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karataş, Türkiye'de yasaların tütün kullanımının önüne geçecek düzeyde olduğunu ancak denetimlerde zaafiyetlerin yaşanabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sigaranın zararlarından öncelikli olarak çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Yasalar bunun için var. Yasaların uygulanmasını sağlamak hepimizin vatandaşlık görevi. Dumansız hava sahasının başarılı olmasının yolu toplumsal sahiplenmeden geçiyor. Kapalı alanlarda sigara yasağı toplumsal açıdan çok önemli olan bir kazanım. Bunun toplum tarafından da savunulması ve takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz."



Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı öncülüğünde yapılan "Vizyon 2023 Sigarasız Türkiye Çalıştayı" bildirisinde hedeflenen çalışmaların kentte hayata geçirilmesi için Genç Yeşilay ve gönüllüleriyle çalışmaya devam edeceklerini aktaran Karataş, "Hedefimiz, adım adım sigaranın yanı sıra nargile ve elektronik sigara gibi tütün mamulleri kullanımının şehrimizde azaltılmasını sağlamak olacak. Böylece el birliği ve topyekun bir mücadeleyle sigarasız bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Yeşilay olarak, toplumu tehdit eden bu büyük felakete karşı uygulanan ve uygulanacak olan güçlü ve kararlı politikaları sonuna kadar destekliyoruz. Gelin kendinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın." ifadelerini kullandı.







