Asya ve Volkan yemekte konuşmaktadır. Asya, Volkan'a Derin'in ihanet etme olasılığında nasıl tepki vereceğini sorar.

Asya, savaşında bir adım daha atıyor! Asya ve Volkan yemekte konuşmaktadır. Asya, Volkan'a Derin'in ihanet etme olasılığında nasıl tepki vereceğini sorar. Volkan bu konuda nettir. Asya da, planını ilmek ilmek işlemeye devam eder. Bu planlardan haberi olmayan Derin, her şeyi alt üst edecek bir durumun içine düşer.

Kanal D’nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile izleyici ile buluşuyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Asya’nın Derin konusunda Onur’u uyarması, Derin’i daha da köşeye sıkıştırır. Gönül hastane yönetimini eline alır almaz hedefine Asya’yı yerleştirse de Asya’nın intikam oyunları yeni başlamıştır.

Volkan’a karşı yönelttiği tüm suçlamalardan eli boş dönen Derin, ilişkisini kurtarmak için attığı adımda bir kez daha Asya’nın ağına takılır. Asya’nın eline büyük bir koz verdiğini öğrenen Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacaktır?

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...

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