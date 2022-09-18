Son zamanlarda tekniklerin ve teknolojinin gelişmesi ile mikrocerrahi aletlerle en yakın doğal saç ekim sonuçlarına ulaşmak mümkündür.

Ense adı verilen iki kulak arasındaki bölgede yeterli miktarda saç kökü olan kişiler ekim için iyi adaylardır. Ancak bölgede yeterli donör yoksa böyle bir operasyon yapılamaz.

Yeterince donör istenilen sıklıkta ekilemez ve çekici görünmezler. Bu nedenle, kimse bu tür manipülasyonları yapmak istemez. Estetik açıdan hoş olmayan bir yolculuğa çıkmak imkansızdır.

Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi birçok nedenden dolayı yapılabilmektedir. Saç dökülmesinin yoğunluğu ve nedenleri farklıdır. Bu nedenle kalıcı sonuçlar için saç ekimi tercih edilir. Saç dökülmesi, saç seyrelmesi gibi problemler için ekim yöntemi kullanılmaktadır. Saç köküne bir kanal cerrahi olarak açılır ve saç kökü eklenir.

Saç Kökü Nedir?

Saç kökleri kafa derisinin en uç kısmıdır. Yağ dokusunda bulunur. Kökler sayesinde saçlar sürekli uzar. Her saç kökü, kişinin yapısına bağlı olarak birden fazla greft içerir. Saç folikülü, kafa derisinin yağlı tabakasına gömülü ve saç üreten hücrelerle çevrili bir saçın alt kısmıdır. Greft yapılarında bir, genellikle iki veya üç folikül bulunur ve nadiren dört saç kökü içeren greft ve foliküler üniteler bulunur.

Saç Yapısı ve Saç Yapısı Çeşitleri Nedir?

İki tip saç dokusu vardır. Bu ince ve kalın saç tipleri içindir, diğer bir konu ise saç durumu, yağlı, kuru ve normal ayrılma ile ilgilidir. Saç yapısı ve görünümü bakımından farklılık gösterir. İnsan derisinin dokusuna göre oluşan saçlar, araştırma için ince ve kalın olmak üzere iki farklı gruba ayrılır. Ayrıca ince veya kalın olsun, yağlı veya kuru saçlar olarak sınıflandırılırlar.

Saç ekimi kimlere uygundur?

Saç ekimi için yaş sınırı yoktur. Saç ekimi, özel durumlar da dahil olmak üzere akla gelebilecek tüm amaçlar için yapılır. Bazen bu prosedür çocuklarda bile görülür. Söylemeye gerek yok, hiçbir kötü etkisi yok. Saç ekimi erkek ya da kadın herkes tarafından yapılabilir.

Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir?

Geleneksel saç ekimi yöntemlerinin yanı sıra yeni yöntemler de bulunmaktadır. Eskiden Hue yöntemi tercih edilirken günümüzde Du yöntemi daha iyi sonuç verdiği için tercih edilmektedir. Ayrıca robotik, DHI, manuel gibi türleri de vardır. Saç ekimi yöntemi kişiden kişiye değişir.

Tıp kurumlarının sürekli gelişen saç ekimi teknolojisine ayak uydurması çok önemlidir. Bu bağlamda sürekli gelişen teknikler kurumun uzmanları tarafından uygulanmalıdır. Günümüzde FUT Teknikleri, FUE Teknikleri, DHI Teknikleri ve DHI Plus Gold Teknikleri bunlardan bazılarıdır.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi öncesinde genellikle ense bölgesi tercih edilen donör bölgedir. Greftler buradan toplanır. Mikrokanallar açılır ve tohumlama gerçekleşir. Gücü, kişinin sorunlarına göre değişir.

Saç Ekiminin Avantajları Nelerdir?

Yararları göz önüne alındığında, yöntem ne olursa olsun saç ekimi başarılıdır. Bu dikkatli bir profesyonellik ile yapılmalıdır. Amaç saçın doğal görünümünü yakalamaktır. Saç ekiminin fiyatı kullanılan kalite ve yönteme göre değişmektedir.

Hangi aylar saç ekimi için uygundur?

Saç ekimi için belirli bir mevsim veya ay yoktur. Saç ekimi yılın herhangi bir zamanında yapılabilir. Saç ekimi ameliyatını verimli bir şekilde yapabilmek için saç ekimi sonrası detaylara dikkat etmek önemlidir.

Saç ekimi için yaş sınırı nedir?

Elbette tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi saç ekimi ameliyatında da cerrahlar tarafından belirlenen yaş sınırları vardır. Bu anlamda saç ekimi yaptıracak kişinin en az 30 yaşında olması gerekmektedir.

Saç ekimi ne kadar sürer?

Genel olarak saç ekiminin tamamlanma süresi kişiden kişiye değişir. en az 3 saat. Maksimum son kullanma süresi 5 saattir.

Saç ekimi sonucu ne zaman görülür?

Saç ekiminizin tam sonuçlarını görmek için 10 aya kadar beklemeniz gerekebilir. Bu süreç en önemli doğal duruşu oluşturur. Saç kökleri ekildikten 1 ila 1.5 ay sonra çıkacaktır. İlk çıkan tüyler zayıflar ve tamamen dökülür.

Kalıcı saçlar bu kökten çıkar. Saç ekiminin sonuçları 3-4 ay sonra ortaya çıkmaya başlayacaktır. 6 ay sonra ekilen köklerin %80'i yeni saçlara sahip olacaktır. Ekilen bölgedeki saçların tamamen yenilenmesi 9 ila 12 ay sürer.

Saç ekimi öncesi nasıl bir cilt bakımı yapılması gerekir?

Saç ekimi öncesinde, ameliyat başlamadan önce temizleme, nemlendirme ve peeling gibi özel cilt bakım uygulamaları yapılabilir. Saç derisine uygulanan ilaç, losyon, krem ​​gibi ürünler kesilmelidir. Tedavi günü saçınızda kimyasal kullanmayın. Jöle, briantin, saç spreyi gibi maddeler saç ekimi sırasında cilde ciddi zararlar verebilir.

Saç ekimi öncesi nasıl bir cilt bakımı yapılması gerekir?

Uygun saç ekimi verimi elde etmek için işlemden önce göz önünde bulundurulması gereken birkaç detay vardır. Bunu akılda tutarak, ana odak cilt bakımı ve temizliği olmalıdır. Saç ekiminden önce cilt temiz ve uygun kozmetikler ile makyaj kalıntılarından arındırılmalıdır.

Saç Ekimi Sonrası Saç Nasıl Yıkanır?

Gerekli tedaviden sonra saç ekimi günü veya ertesi gün saçınızı yıkamayın. 3-4 beklemek kesinlikle doğru olur. Bu konuda doktor tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.Saç ekimi sonrası ilk yıkama hakkında detaylı bilgi verildikten sonra saç ekimi sonrası yıkama sıklığından ve normal yıkama sürecinin başlamasından kesinlikle bahsetmek gerekir.

Sağlıklı bir iyileşme sürecinin önünü açmak için ilk temizleme işlemi çok önemlidir. , deyim yerindeyse saç köklerinin nefes alması gibi. Ameliyattan sonraki 3. veya 4. günde başlayan ve 10-15 gün boyunca düzenli olarak, 15 güne kadar günde en az bir kez ve ardından haftada 2 ila 3 kez devam eden bir temizlik işlemi yapın.

Doktor tavsiyeleri yerine getirilir. Saç ekimi sonrası yıkama sıklığı gibi faktörler göz önüne alındığında ilk 15 gün önemlidir ve saç ekimi sonrası iyileşme sürecini doğrudan etkilediği söylenebilir. Saç ekimi sonrası normal yıkama işleminde de ilk yıkama döneminde olduğu gibi saç köklerine nazikçe bakım yapılması ve bakım özelliklerine sahip şampuanların kullanılması gerekmektedir

Saç Ekimi Fiyatları

Genel olarak saç ekimi fiyatları birçok merkezde yapılmakta ve fiyatlar buna göre değişmektedir. Tüm bu yöntemler ile birlikte saç ekimi fiyatları kalite bakımından farklılık gösterir. Saç ekimi ile ilgili en önemli şeylerden biri ekilecek saç sayısıdır.

Herkes bütçesine uygun seçenekler bulabilir. Mümkün olan saç ekimi fiyatları en başarılı sonuçlar için uzman ve merkez araştırmalarının yapılması gerekmektedir.

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