Nöbetçi Noterlikler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

Noter Hafta Sonu Açık mı?

Noterler devlet daireleri oldukları için hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri hizmet vermemektedir ancak getirilen nöbetçi noter sistemi ile bu durumun önüne geçilmiştir. Buna istinaden nöbetçi noterlikler cumartesi ve pazar günleri sabah saat 10:00 ile 16:00 arasında hizmet vermektedir.

Hafta içi verilen noterlik hizmetlerinde ise herhangi bir değişiklik yoktur.

Noter Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Noterler resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda diğer kurumlar gibi kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.