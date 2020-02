Rüyada sevgiliyi öpmek öpüşmek

Bir kişi sevdiğinin dudaklarından öptüğünü görüyor ise büyük bir paranın geleceği düşünülmektedir. Sevdiğini yanağından ve anlından öpen kişi ise helal para kazanıyordur ve bunu yiyordur. Gösterişli bir kadını öptüğünü gören erkek dul bir bayan ile aynı yatakta yatacaktır. Şeklinde yorumlanmaktadır. Bir hizmetliyi öpmek ise patronu ile sıcak ilişkiler yaşamaya delalet etmektedir. Bir kadının bir erkeği öptüğünü görmesi ve onunla çok samimi olması dünya hayatında gerçekleşmesini çok istediği bir şeyin gerçekleşeceğine haber verir.



Rüya tabirlerinde öpmek ve öpüşmek

Rüyada birini öpmek

Bir erkek süslü bir kadını öptüğünü ve onunla sarmaş dolaş olduğunu görmesi dul bir kadın ile ilişki yaşamaya ve onun mallarından payelenmeye şeklinde yorumlanır. Bir kadını öpmek ve onun ile cinsel münasebette bulunmak sıkı bir dostluğa ve sıkı bir dostluğun yaşanmasına işarettir. Bir kişi rüyasında ölmüş birini öptüğünü görür ise mirasa işarettir. Yani büyük bir miras kapıdadır. Rüyada aile büyüklerinden birinin huzurunda yerin öpüldüğünün görülmesi ise o aile büyüğünün emrinde olunduğunun göstergesidir. Bir büyüğün yanağının öpüldüğünün görülmesi ikram da bulunmaktır. Rüyada bir ölünün şiddetli bir biçimde öpülmesi ise o kişiye hayır ve dua olarak yorumlanmaktadır. Bazı rüya tabircilerine göre rüyada birinin öpülüyor olarak görülmesi başarıya, menfaate ve hayra delalet etmektedir.



Rüyada dudaktan öpmek

Rüyada dudaktan öptüğünüz kişi eşiniz ise bu ilişkinin hayırlı ve güzel bir biçimde ilerleyeceğinin ve mutlu zaman geçirileceğinin işaretidir. Eğer eşiniz ile olan münasebetleriniz kötü ise iyi bir hale bürünecektir. Eğer rüyada dudaktan öptüğünüz kişi yabancı biri ise bu menfaate ve birinden faydalanmaya işarettir. Aynı şekilde rüyada yabancı bir kişi tarafından dudaktan öpülen kişi manevi bir boşluktadır. Kendisini yalnız hissetmektedir. Bu amaçla tutunacak bir dal aramaktadır. Uzun süreli öpüştüğünün görülmesi bol rızka ve mala işaret edilmektedir.



Rüyada sevgiliyi öpmek

Kişi rüyada sevdiğini öptüğünü görüyor ise bu uzun soluklu ve mutlu bir evliliğin yaşanacağına işaret edilmektedir. Uzun süre ve şehvetle öpmek malların artmasına ve zengin olmaya yorumlanmaktadır. Kişi sevgiliyi yanaktan öpüyor ise bu kişinin ömrü uzun olacaktır ve sağlıklı bir biçimde uzun yıllar yaşayacaktır. Kişi sevdiğini anlından öpüyor ise bu ayrılığa işarettir. Kişi sevdiği kişinin elinden öpüyor ise bu uyumlu ve kaliteli bir yaşamın göstergesidir.



Rüyada ölü öpmek

Rüyada ölmüş olan birini istek ve arzu ile öpmek ölünün amelinin iyi olduğuna ve acı çekmediğine işarettir. Rüyada tanımadığı birinin kendisini öptüğünü görmek ise hiç beklemediği bir yerden gelecek yardıma işaret edilmektedir. Eğer tanıdığı bir ölünün kendisini öptüğünü görür ise o kişinin mirasından veya tanıdığı kişiden gelecek paraya yorumlanmaktadır. Rüyada ölünün öpülmüş olması genel itibarı ile hayırlı işlerin olması ve ölünün amelinin temiz olması ile alakalıdır. Bu anlamda rüyada ölü gören kişi için iyi şeylerden bahsedilmektedir.



Rüyada erkek öpmek

Bir kadının rüyada erkek ile öpüşme halinde olması ve cinsel münasebetini sürdürmesi o kişinin hayatta istediği bir amaca ulaşacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Eğer bu kişi ile sarmaş dolaş ise bu kişiden umduğu menfaati gerçekleştirecektir. Eğer büyük bir şehvet var ise öpen öpülenden büyük bir yardım alır, ilim öğrenir. Eğer kadın erkeği şehvetsiz yani normal bir şekilse öpüyorsa bu da hayra, güzelliklere ve istenilen menfaate erişilmesi olarak yorumlanmaktadır.



Rüyada anneyi öpmek

Rüyada annenin görülmüş olması sevinçli bir habere ve güzelliklere işarettir. Bunu üzerine annenin öpülüyor olması rüyanın hayrını ikiye katlamaktadır. Eğer kişi rüyasında annesini öpüyor ise kötü giden işleri düzelir, başında bir bela varsa ortadan kaybolur, evli ise evliliğinin temelleri sağlamlaşır, bekar ise hayırlı bir izdivaç gerçekleştirir, fakir ise zenginliğe yol açılır. Annenin öpülüyor olması çok hayırlı bir rüyadır. Ölmüş olan annenin öpülmesi ise hayırlı amele ve güzel günlere işarettir. Rüyada ölmüş annesini öptüğünü gören kişi maddi durumuna göre hayır vermelidir. Ufak bir sadaka da bu konuda önemlidir.



Rüyada çocuk öpmek

Bir kişinin rüyada çocuk öptüğünü görmesi o kişinin çocuğun aile efratlarından biri ile samimi bir dostluk oluşacağının ve ömür boyu sürecek bir münasebetin göstergesi olarak görülmektedir. Bir kadının rüyada çocuğunu çok şehvetli bir biçimde öptüğünü görmesi annesinden hayır, mal çoğalması ve mutluluğa işaret edilmektedir. Kişi rüyasında çocuğunun kendisini öptüğünü görmüş ise ve o çocuk yetişkin biri ise çocuğun anne, babası için çok hayırlı bir evlat olacağı ve ileride anne babasına çok iyi bir biçimde bakacağına delalet etmektedir. Rüyada ölmüş bir çocuğun öpülüyor olması ise hasrete işaret edilmektedir. Gerçek hayatta bir kişi çocuğuna veya herhangi bir şeye hasret duymaktadır.



Rüyada ayak öpmek

Rüyada ayak öpüldüğünü görmek büyük bir aile bireyi tarafından bir hayırlı işe girmeye işaret etmektedir. Eğer kişi rüyada babasının veya annesinin ayağını öpüyor ise onlar tarafında rıza görmüş ve helalleşmiş kişilerdir. İşsiz olan ve rüyasında ayak öptüğünü gören kişi iş sahibi olacaktır. Eğer işi var ise işinde çok başarılı noktalara erişecektir.



Rüyada bebek öpmek

Rüyada bebek öptüğünü gören kişi bekar ise evlenir, bebek öptüğünü gören kişi sevgi ihtiyacı duyan kişidir. Rüyada bebek öptüğünü gören kişinin çocuğu olur. Rüyada bebek tarafından öpüldüğünün görülmesi ise kısmete ve yaşanacak güzel günlere işaret olarak görülmektedir. Rüyada ölmüş bir bebeğin görülmesi ise içe ukde olmuş bir şey olarak ifade edilmektedir.



Rüyada Arkadaşını Yanaktan Öpmek

Sevilen bir arkadaşı yanağından öpmek, onun yaşadığı mutluluğu kalpten paylaşmak, iyi ve kötü gününde o kimsenin yanında olmak ve her zaman ona destek vermek demektir. Kişi sevmediği veya küs olduğu bir arkadaşı yanağından öperse, yakın zamanda barışacağına, bu kimsenin kalbini almak için çeşitli yöntemler deneyeceğini, yaptığı bir hata varsa da özür dileyerek aralarındaki ilişkiyi eskisi gibi güzel bir hale getireceğini tabir eder.



Rüyada Arkadaşını Dudaktan Öpmek

Bir erkeğin kız arkadaşını dudağından öpmesi, aklında olmayan biriyle duygusal yakınlık içine gireceğini, kişi bekarsa uzun zamandır tanıdığı biriyle hayatını birleştireceğini ifade eder. Bir bayanın herhangi bir erkek arkadaşını dudağından öpmesi ise, duygusal yaşamında ikilemler içinde kalacağına, kafa karışıklığı yüzünden kısmetlerini değerlendirirken zorlanacağına tabir edilir. Bir bayanın başka bir bayan arkadaşını dudağından öpmesi ailesine karşı geleceğini, bir konuda ebeveynleri ile ters düşerek sıkıntı yaşayacağını ifade eder. Bir erkeğin başka bir erkek arkadaşını dudağından öpmesi ise, günaha düşeceğini, zevke ve lükse olan düşkünlüğü yüzünden geleceğini düşünmeden hareket edeceğini, maddi olarak da gereksiz harcamalar yaparak borçlanacağını ifade eder.



Rüyada Bir Kadını Dudağından Öpmek

Evli bir erkeğin başka bir kadını dudağından öpmesi, eşine karşı duygularında zayıflama yaşayacağına, kendisini sosyal hayata fazlasıyla kaptıracağına ve bu dönem içinde sorumluluklarını da dikkate almayacağı için çocuklarına da iyi örnek olmayacağına alamet eder. Bekar bir erkek için, yaşayacağı kısa süreli bir ilişkinin kişide büyük etkilere neden olacağına ve bu aşkı uzun yıllar unutamayacağına yorumlanır. Eşini kaybetmiş yaşlı beyler için yeniden evlenmeye ve ömürlerini bu kişiyle tamamlayacak olmalarına delalettir.



Rüyada Yabancı Bir Erkekle Öpüşmek

Yabancı uyruklu bir erkekle öpüştüğünü gören bekar bayanlar için kısmetlerinin artacağına, çevreleri tarafından beğenilen, herkesin dikkatini çekecek güzellikte biri olacaklarına, iş ortamlarında da popüler biri haline geleceklerine yorumlanır. Muradına ermek olarak da nitelenen rüya, tanımadığı biriyle öpüştüğünü görenler için hayatlarını, mevcut aile düzenlerini riske atacakları gizli işler yapacaklarına, sonucu tahmin edemedikleri için sürekli stres yaşayacaklarına yorumlanır.



Rüyada Eşle Öpüşmek

Hayırlı bir rüyadır ki özellikle yeni evli kimseler için her şeyin yolunda gideceğine, para sıkıntısı çekmeyeceklerine, ağız tadı içinde yaşayacaklarına yorumlanır. Sevgi dolu bir ailenin habercisi olan rüya, bekarlar için gönüllerindeki eşi bulacaklarının müjdesini de verir. Kişinin ailesinin de hoşuna gidecek, herkesin seveceği biriyle hayatını birleştireceğine ve erken yaşta çocuk sahibi olacağına tabir edilir.



Rüyada Eşle Yanaktan Öpüşmek

Aile terbiyesi almış, kul hakkı yemeyen, anne ve babasına hürmette eksiklik göstermeyen, kimsenin ahını almayan biriyle evlenmek demektir. İslamiyet hakkında engin bilgi sahibi olan biriyle tanışmak ve bir anda hayatını değiştirmek demek olan rüya, kişinin yepyeni bir yola girerek daha güçlü bir iman gücüne kavuşacağını, yaptığı her hatayı fark ederek, bundan sonraki yaşamında çok daha iyi bir insan olmaya gayret edeceğini de delalet eder.





Bekar bayanlar için kendilerinden yaşça büyük, şefkatli ve anlayışlı, iyi biriyle evlenecek olmaya, huzur içinde yaşamaya delalet eder. Evli bir bayan için eşinden göreceği ilgi ve sevgiyle mutlu olacağına, evli erkekler için eşlerinin desteği ile her alanda başarılı biri olacaklarına yorumlanır.Evlat sahibi olmak, çocuğunun hayrını görmek, yaşlılar için de torunlarını sevecek kadar uzun yaşamak manasındadır. Eve gelen her nimetin kişinin mutluluğunu artıracağına, haramdan uzak yaşamanın sonucunda bereketli sofralar kurup, başkalarına da ikramlarda bulunulacağına yorumlanır. Adakları olanların dileklerine kavuşacaklarına da müjde verir.Herkese örnek olacak davranışlar sergileyen rüya sahibinin anne ve babasının hayır dualarını alacağına ve bu dünyada rahat etmesinin yanı sıra, ahiret hayatında da günahlarının affedileceğine yorumlanır. Aile mensubu olan yaşı birinin elini öpmek, o kimseden gelecek maddi yardıma, mirasa hak kazanmaya, her zaman aile desteğini alarak güvende olmaya tabir edilir.İş kuracak olan veya iş konusunda yardıma ihtiyacı olan kimselerin aile içinden uzanacak bir el sayesinde bir anda refaha ereceklerine, her türlü sıkıntılarını gidereceklerine alamettir.Kendini gönül işlerine adamaya, dünyevi zevklerden ziyade Allah yolunda olmaya özen göstermeye, her işi severek yapmaya yorumlanan rüya, kişinin alacağı sevapların ahirette de karşılık bulacağına, iyilikseverliği ile herkes tarafından çok sevileceğine işaret eder.Dillere destan bir aşk yaşayarak evlenmeye, düğün dernek kurarak mutlu bir aile birliği sağlamaya yorulur. İşini yarına bırakmayan rüya sahibinin aldığı sorumlulukları harfiyen yerine getirmesi yüzünden işte de dilediği gibi kariyer yapacağına, amirleri veya yöneticilerinin desteğiyle kısa zamanda yükseleceğine tabir edilir.Çok güzel bir rüya olduğu gibi, kişi için her şeyin en hayırlısının gerçek olacağına, annesinin ve babasının ettiği dualarla sırtının yere gelmeyeceğine, hiçbir sıkıntısının uzun sürmeyeceğine alamet eder. Hasta insanlar için şifaya tabir edilen rüya, yoksul insanlar için gelir kapılarının sonsuza dek açılacağına ve fakirlikten kurtulacaklarına yorumlanır. Evlatlarına örnek bir ebeveyn olacak rüya sahibinin aile değerlerini her şeyin üstünde tutacağına da delalet eder.Güvende olmaya ve gelecekte de lider biri haline gelmeye, sözüne güvenilir, itibarı ile herkesi imrendirecek, kitleleri peşinden sürükleyecek bir konuma sahip olmaya yorumlanır. Babasının elini öptüğünü gören kimselerin hanelerine dert girmez ve kazançlarının bereketi olur. Kötülüklerden korunmak, sevap işlemek, Allah’ın sevdiği kullardan olmak anlamına gelen rüya, alınan her türlü görevden alnının akıyla çıkmaya da delalettir.Rüya sahibinin görücü usulü bir evlilik yapacağına ve çok mutlu olacağına yorumlanır. Eşi tarafından el üstünde tutulmak, sıkıntı nedir bilmeden yaşamak manasına da gelir.Baba tarafından kalacak bir miras almak, bir anda daha düzgün ve rahat bir hayata geçmek demektir. Kişinin hayalini kurduğu her şeye kavuşacağını, içinde ukde kalan ne varsa geç olmadan yaşayacağını tabir eder.Bir yanlışın kişi için pek çok kapıyı kapatacağına, insanların arkasından konuşmak veya dedikodu yapmak yüzünden arkadaşlarla arasının açılmasına yorumlanır.Çok büyük bir hayır işleneceğini bildiren rüya mutlu haberler almaya, yapılan işte muvaffak olmaya, başkalarına yardım eden rüya sahibinin kendisinin de yardıma ihtiyacı olduğunda sıkıntı çekmeyeceğine tabir edilir.Bekar kişiler için yaşadıkları duygusal ilişkideki tüm sorunları kısa sürede halledeceklerine, evli kimseler için eşleriyle aşk tazeleyeceklerine, yaşlı kimseler için de huzurlu bir hayata işarettir.Rüya sahibinin gözünü boyayacak karşı cinsten biriyle tanışmaya yorumlanır. Yanlış bir ilişki yüzünden hayatını mahvedecek olan rüya sahibinin düşmanlarına karşı zayıf duruma düşeceğine, yaptığı bir hatadan dolayı özür dilemek zorunda kalacağına ve ailesini üzdüğü için pişmanlık duyacağına tabir edilir.Daha önce evlilik yapmış biriyle hayatını birleştirmek, kendisinden ilgi ve şefkat bekleyen karşı cinsten biriyle yakınlaşma yaşamak demektir. Her zaman helal para kazanan rüya sahibinin anlık bir zafiyet sonucunda haram mal elde edeceğini, bir süre sonra duyacağı rahatsızlık yüzünden bu malı elinden çıkarıp, parasını da kimsesiz ve yoksul insanlarla paylaşacağına alamettir.Rüyada öpmek ile ilgili genel yorumlara bakıldığı zaman olumlu şeyler söylenilmektedir. Örneğin rüya daha önce yaşamını yitirmiş birini öperken görmek o kişinin hayatta bırakmış olduğu mallardan yararlanmak veya miras görmek olarak yorumlanmaktadır. Rüyada öpmek ile ilgili genel bir kanı da bir ihtiyacını gidermeye ve düşmanı yenmeye delalet etmektedir.Rüyada küçük bir çocuğun öpüldüğünün görülmesi o çocuğun aile büyüklerinden biri ile olacak münasebete ve dostluğa işaret şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada erkek veya kadın kendi çocuğunu şehvet ile öptüğünü görüyor ise bu çocuğun çok hayırlı bir evlat olacağının ve ileride anne babayı üzmeyeceğinin göstergesidir.Rüyada bir kadının öpüldüğünün görülmesi sevdiği bir kişi tarafından gelecek selam ve iyiliğe işaret edilmektedir. Bir kişi rüyada süslü ve gösterişli bir kadın ile öpüştüğünü görmesi ve onla cinsel bir münasebet içerisinde sarmaş dolaş görülmesi dul bir kadın ile evlilik yapılması olarak yorumlanmaktadır. Hastalanmış olan bir kişinin rüyada ölü birini öpmesi ecelinin yaklaştığı şeklinde yorumlanmaktadır. Bekar bir kişi rüyada öpüldüğünü görüyor ise evlenme zamanı yaklaşmıştır. Rüyada tanımadığı bir ölünün öpülmesi ise hiç ummadık bir yerden gelecek iyiliğe işarettir.