Rüyada Ölüm Görmek

ÖLÜM: Bir kimsenin rüyada öldüğünü ve insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defhedilmediğini görmesi, düşmanlarını kahretmeye delâlet eder. Rüyada öldükten sonra yaşadığını görmek* fakirlikten sonra zenginliğe, sıkıntıdan sonra genişliğe, günahlardan sonra da tev-beye delâlet eder.

Bir kişinin rüyada öldüğünü, ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup bir kısım adamların omuzlarında kabristana götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini görmesi, dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye delâlet eder.

Rüyada hiç tanınmayan bir kadının öldüğünü görmek, yağmur yağmamasına, öyle bir kadının yaşadığını görmek ise, Allahu Teâlâ'nın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine alâmettir. Rüyada ir ölüyü yediğini görmek, uzun ömre, sevince ve imrenilecek bir hale delâlet eder. Hasta kimsenin rüyada öldüğünü görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve afiyete işarettir. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bir ölüye yol gösterdiğini gören kimse, ilim ve hikmete nail olur ve onun vasıtasıyla ehl-i delâletten bir cemaat hidayete erer. Rüyada bir ölü ile minder üzerinde ucaklaştığını görmek, çok uzun yaşamaya delâlet eder.

Rüyada bir ölünün yemeğinden yediğini görmek, toprakta gizlenen bir hazineye nail olmaya delâlet eder. Ibn-i Sirîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada bir ölünün dirilerek kendisine sen ölü müsün diye sorunca, hayır ben diriyim dediğini görmek, o ölünün ahiretteki saadetine ve güzel haline delâlet eder.

Rüyada bir ölünün ferah ve sevinçli halde kendi evine girdiğini ve kendisine selâm verdiğini gören kimse selâmete ve sıhhata nail olur. Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada bir ölünün irildiğini görmek, salâha ermeye ve hiç ummadığı yerden mesrur olacağı bir şeyin gelmesine delâlet eder.

Rüyada bir ölünün kendisine Kur'ân-ı Kerim veya fıkıh kitabı gibi bir şey verdiğini görmek, taat ve hayrata muvaffakiyete delâlet eder. Rüyada ölüye bir şey sattığını görmek ise, o şeyin ahalanmasına işarettir.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: - Rüyada bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini görmek, zengin olmağa, bir ölünün elbisesinden olmayan bir elbise verdiğini, bunu alıp giydiğini e sonra çıkarıp ölüye iade eylediğini görmek de, kendi evinden bir kimsenin vefatına delâlet eder.

Rüyada bir ölünün hasta olduğunu görmek, o ölü kişinin Alla-hu Teâlâ ile arasında olan şeylerden mesul olduğuna delâlet eder. Rüyada ölünün üzerinde kirli, paslı, yırtık pırtık elbise örmek e böyle tâbir edilir.

Rüyada ölünün iyi ve güzel bir şeyi kendisine verdiğini görmek, rüya sahibi için iyi bir rızıktır. Ve hiç ümit etmediği yerden ona bir hayır erişir. Bir kimsenin rüyada ölüleri çarşı ve pazara aşıdığını görmesi, ticaretinin artmasına, ihtiyaçlarının karşılanmasına ve menfaata delâlet eder. Rüyada tanıdığı ve bildiği bir ölünün kendisini öptüğünü görmek, o ölü veya veresesi tarafından gelecek hayra işarettir.

Rüyada kendisini tanımadığı bir ölünün öptüğünü görmek, tahmin etmediği bir yerden gelecek hayra delâlet eder. Rüyada bir kadının ölü olan bir erkekle evlendiğini ve evine gittiğini ve vinin de erkeğin evine dönüştüğünü görmesi, ömrünün bittiğine ve ecelin geldiğine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir ölüyü dövdüğünü görmesi, yaptığı yolculuktan hayra nail olmaya ve kaybettiği şeye de erişmeye delâlet eder.

Rüyada zevcesinin öldüğünü ve fakat tekrar dirildiğini görmek, ticaret ve ziraatte kazanca ve rızıkta genişliğe delâlet eder. Rüyada bir ölünün cesedini bulduğunu görmek, beklenmedik yerden erişecek mala işarettir.

Rüyada ölüm görmek, bir şeyden korkan veya üzüntülü bulunan kişi için, hayra delâlet eder. Hasta kimsenin rüyada öldüğünü görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işarettir.

Rüyada tanınmış bir âlimin öldüğünü görmek; rüya sahibinin delillerinin iptal edilmesine alâmettir. Çünkü âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Bazı kere de âlimin ölümü, dinde bid'atm meydana çıkmasına, âbidin ölümü de rüya sahibinin kalbinin ölmesine delâlet eder.

* ÖLÜM ANI: Rüyada ölüm anını görmek, dinde münakaşaya veya Allah'ın kitabındaşüphe etmeye işarettir. Bazı kere de rüyada ölüm anını görmek, borcu ödemeye, haklardan istifade etmeye ve hanımları boşamaya alâmettir. Rüyada bir kimsenin ölüm anını görmesi, misafiri hazırlamaya ve bekârın evlenmesine, bir evden diğer bir eve, bir sanattan diğer bir sanata nakletmeye delâlet eder.

* ÖLÜ ÜZERİNE AĞLAMAK: Bir kimsenin rüyada ölü üzerine feryat ederek

ağladığını görmesi, vaaz ve nasihata delâlet eder. Rüyada ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları görmek, halin değişmesine, evin perişan ve harap olmasına, bir hadis gereğince, çirkin amelleri işlemeye delâlet eder. Çünkü ölü üzerine bağırıp çağırarak ağlamak dinen makbul değildir. Rüyada bağırarak ağlamak, ağlayan kişi tarafından fitne uyandırmaya işarettir. Bazı kere de bu türlü ağlamak, hidayetten sapıklığa veya dinden yüz çevirmeye delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada feryat ve bağırarak ağlamayı dinlemek, köpeklerin seslerine, ağlayan kadının sesi, ateş körüğünün sesine, def, zil v.s. gibi şeylerin sesleri de feryat ederek ağlamaya alâmettir. * ÖLÜNÜN GASLİ: Rüyada bir ölüyü yıkadığını görmek, rüya sahibinin eliyle bir fasıkın tevbe edeceğine alâmettir. Rüyada kendisi ölüp nefsini gaslettiğini görmek, gam ve kederden kurtulmaya, rızkın artmasına ve genişliğe delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini teneşir üstünde yıkanır görmesi, üzüntü ve kederden kurtuluşa ve yüksek rütbeye delâlet eder.