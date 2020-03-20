KEDİ: Kedi rüyası hizmetçi ile tâbir olunur. Bazı kere de kedi görmek şu şekilde tâbir edilir:

a) Düşmanlık,

b) Hırsız,

c) Hüzün ve keder.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir kedi öldürdüğünü görmek, hırsızı yakalamaya ve ona galip gelmeye delâlet eder. Rüyada kedi ile kavga ettiğini ve kedinin kendisini tırmaladığını görmek, büyük bir hastalığa delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kedinin etinden veya yağından bir şey aldığını görmesi, hırsızın malından elde edilecek menfaata işaretrtir.

Rüyada insanı kedinin ısırıp tırmalaması, uzun sürecek hastalığa alâmettir. Rüyada kedi sattığını görmek, malını infak etmeye işarettir. Rüyada kendi evinin dişi kedisinin kendi sahibini ısırması, ev sahibinin rahat edeceği bir seneye delâlet eder. Yabani ve vahşi kedinin ısırması ve çokça zahmet vermesi, rüya sahibinin eziyet ve meşakkat çekeceği şiddetli bir seneye işarettir.

Kedi rüyasını şöyle de tâbir etmişlerdir:

a) Zevce için cefa,

b) Evlat,



c) Düşmanlık,d) Hırsızlık,e) Zina ve vefasızlık,f) Koğuculuk,g) Feryat ve figan...

Nablusî demiştir ki: Rüyada kedi görmek, zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış bilinmeyen çocuğa delâlet eder. Bazı kere de kedi, söz ve şaka yapan, mânâsız ve akıl dışı söz söyleyerek, köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevdirmeye çalışan bir adama delâlet eder. Bazı kere de rüyada kedi görmek, çocuğun terbiyesi hususunda çok hırslı olan

kadına delâlet eder. Rüyada kedinin bir kimseyi tırmalaması veya kanını akıtması, yahut gözünü çıkarması, düşmanlığı açık olan bir düşman ile tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada kedi olduğunu görmesi, hırsızlık ve kendisine fayda vermeyen şeylere geçirmeye delâlet eder...