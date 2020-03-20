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Rüyada Hazret-i Adem'i görmek
İlk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem'i kendi suretinde görmek,ilme ve fazilete delâlet eder.
Rüya Tabirleri 20.03.2020, 08:40 20.03.2020, 08:54
ÂDEM (a.s.): İlk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem'i kendi suretinde görmek, ilme ve fazilete delâlet eder. Rüyada Hazret-i Adem'e arkadaş olduğunu görmek, yüksek makamlara işarettir. Bu
rüyayı gören zat eğer âlimse, bütün insanlar onun ilminden faydalanır. Yine Hazret-i Adem'i görmek, hacca gitmeye, dost ve ahbaplarıyla bir araya gelmeye, bazân da neslinin çoğalmasına delâlet eder.
Nablûsî demiştir ki:
Hazret-i Adem'i çok iyi bir halde görmek, büyük hayra ve çok nimete işarettir.. Yine Hazret-i Adem'i görmek, günaha, günahtan sonra tevbeye delâlet eder. Çünkü ilk hata işleyen Adem'di ve ilk tevbe eden de yine Adem'dir..