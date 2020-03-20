Rüyada Hazret-i Adem'i görmek

ÂDEM (a.s.): İlk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem'i kendi suretinde görmek, ilme ve fazilete delâlet eder. Rüyada Hazret-i Adem'e arkadaş olduğunu görmek, yüksek makamlara işarettir. Bu

rüyayı gören zat eğer âlimse, bütün insanlar onun ilminden faydalanır. Yine Hazret-i Adem'i görmek, hacca gitmeye, dost ve ahbaplarıyla bir araya gelmeye, bazân da neslinin çoğalmasına delâlet eder.



Nablûsî demiştir ki:

Rüyada Adem (a.s.)'i kestiğini görmek, sultana hiyanet, ana babaya ve öğretmene asi olmakla tâbir olunur. Bazı tâbirciler de şöyle demişlerdir: Rüyada Hazret-i Adem'i gören düşmanlarının sözüne aldanarak mağdur olur. Bir müddet sonra tekrar rahata kavuşur. Rüyada Hazret-i Adem'in rengini kaçık olarak görmek, bir yerden bir yere hicret ile tâbir olunur. Kendisinin Adem olduğunu veya Adem'e arkadaşlık ettiğini görmek, eğer ehilse melik olur.. Bazı kere de Hazret-i Adem'i görmek, rüya tâbircisi olmaya delâlet eder. Yine Hazret-i Adem'i görmek, kalın elbiseye ve ağlamaya, uzak bir yere yolculuğa delâlet eder. Çünkü Adem Nebi, Cennetten çıkarılıp dünyaya gönderilmişti ve o zaman çok ağlamıştı..

Hazret-i Adem'i çok iyi bir halde görmek, büyük hayra ve çok nimete işarettir.. Yine Hazret-i Adem'i görmek, günaha, günahtan sonra tevbeye delâlet eder. Çünkü ilk hata işleyen Adem'di ve ilk tevbe eden de yine Adem'dir..