Rüyada baba görmek
Rüyada baba görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir. Anne, baba, dede ve akraba görmek, hayır ile tâbir edilir. Bazı kere de rüyada baba görmek, umulmayan yerden gelecek rızka işarettir.
Ruyasinda babasi tarafindan sevildigini goren kimse onunde hayirli bir yol açilacak demektir. Sorunlarin ustesinden gelinecegine işarettir. Ruyasinda babasini goren kimse guç bulur ve olaylarin ustune cesaretle gidebilir. Boylece sorunlardan siyrilir. Ruyayi goren kişinin babasi yaşiyorsa bu işbirligi mutlu edecektir. Babasi olmuşse, bir sure sonra bir mujde ve sevilen biri gelecektir.
Nablusi: Rüyada babasını gören muradına erişir. İnsanın gördüğü en hayırlı rüya, anası, babası, dedesi ve akrabalarını görmesidir. Bir kimse rüyada babasmı görse, eğer rüyayı gören ihtiyaçlı ise, ummadığı yerden rızkı gelir ve birisi ona cömertlikte bulunur. Eğer yitiği varsa onu bulur, eğer hasta ise iyileşir. Babası kendisini bir bina içerisinde oturttuğunu ve kendisi de binanın çatısını yükselttiğini görse, dünya ve din işlerinde babasmm yolunu takip eder ve bu yolda yükselir.