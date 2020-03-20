Rüyada baba görmek

Ruyasinda babasi tarafindan sevildigini goren kimse onunde hayirli bir yol açilacak demektir. Sorunlarin ustesinden gelinecegine işarettir. Ruyasinda babasini goren kimse guç bulur ve olaylarin ustune cesaretle gidebilir. Boylece sorunlardan siyrilir. Ruyayi goren kişinin babasi yaşiyorsa bu işbirligi mutlu edecektir. Babasi olmuşse, bir sure sonra bir mujde ve sevilen biri gelecektir.

Rüyanızda babanızı görmeniz; onun size karşı olan duygu ve düşüncelerinin şekline göre yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında babasını görmesi; muradına ereceğine işarettir.Rüyaların en hayırlılarından birisi babasını, annesini, dedesini ve akrabalarını görmesidir.Kişinin rüyasında babasını görmesi; eğer muhtaç durumda ise, hiç beklemediği bir yerden rızık geleceğine ve birilerinin o kimseye cömertlikte bulunacağına, eğer kayıp bir şeyi varsa onu bulacağına, hasta ise şifa bulup iyileşeceğine delalet eder.Bir kimsenin rüyasında babasını bir binanın içinde oturttuğunu ve kendisi de binanın çatısını yükselttiğini görmesi; o kimsenin din ve dünya işlerinde babasının izini takip edeceğine işaret eder.Rüyanızda babanızı yüzü asık bir şekilde görmeniz; size dargın olduğuna, onu ölmüş olarak görmeniz; babanıza karşı davranışlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerektiğine, babanızın evi terk edip gittiğini görmeniz; sizi sarsacak üzücü bir haberle karşılaşacağınıza, babanızın sizinle sert bir dille konuştuğunu görmeniz; onun size karşı sevgi ve şefkatinin devam ettiğine yorumlanır.Rüyanızda ölmüş babanızı görmeniz fakirlere onun ruhunun şad olması için sadaka vermeniz veya onun namına bir hayır yapmanız gerektiğine delalet eder.

Nablusi: Rüyada babasını gören muradına erişir. İnsanın gördüğü en hayırlı rüya, anası, babası, dedesi ve akrabalarını görmesidir. Bir kimse rüyada babasmı görse, eğer rüyayı gören ihtiyaçlı ise, ummadığı yerden rızkı gelir ve birisi ona cömertlikte bulunur. Eğer yitiği varsa onu bulur, eğer hasta ise iyileşir. Babası kendisini bir bina içerisinde oturttuğunu ve kendisi de binanın çatısını yükselttiğini görse, dünya ve din işlerinde babasmm yolunu takip eder ve bu yolda yükselir.