Rüya tabirleri: Rüyada Zarf görmek ne anlama gelir? Rüyada zarf görmenin yorumları

Zarf gormek maksadin hasil olmasina, ince ve derin anlamlara, ilme yahut eşya konulan sandigi delalet eder. Ruyada kagit zarf gormek , onemli bir sirri ogrenmeye; içine her hangi bir kagit koymak ustunluk ve onculuk anlamina gelir.





Ruyada kagit zarf gormek, gizli bir olayi ortaya çikaracaginiza yorumlanir. Zarfin içine bir kagit koymak girdiginiz bir toplulukta lider olacaginizin işaretidir. Kapali zarf haberdir. Temiz bir zarfa kagit koymak ise paradir. Ayrica zarfin rengine gore de yorum yapilir. Ruyada mektup zarfi gormek, Onemli birisinin sizden saklandigina delalet eder. Kapali bir zarf sirra; açik zarf gormek ise bazi sirlarin açiklanacagina; uzeri yazili zarf gormek ise, sizi kiskanan kimselerin bulunduguna isarettir. Bir baska rivayete gorede: Ruyada zarf gormek, maksada ulasmaya, bazen de esya konulan sandiga ve ilme isarettir.Ruyada mektup zarfi gormek; sirlarinizin yakinlariniz tarafindan açiga çikarilacagina, mektubu zarfa koydugunuzu gormek; onemli sevindirici haberler alacaginiza, bir zarftan mektup çikartarak okudugunuzu gormek; uzaktaki bir dostunuzun sizden mektup bekledigine isarettir.