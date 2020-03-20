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Rüya tabirleri: Rüyada Zarf görmek ne anlama gelir? Rüyada zarf görmenin yorumları
Rüyada Zarf görmek, rüyada Zarf görmek nasıl tabir edilir? Rüyada Zarf görmek tabirleri, rüyada kapalı Zarf görmek yorumları
Rüya Tabirleri 20.03.2020, 08:29 20.03.2020, 08:51
Zarf gormek maksadin hasil olmasina, ince ve derin anlamlara, ilme yahut eşya konulan sandigi delalet eder. Ruyada kagit zarf gormek , onemli bir sirri ogrenmeye; içine her hangi bir kagit koymak ustunluk ve onculuk anlamina gelir.
Ruyada mektup zarfi gormek; sirlarinizin yakinlariniz tarafindan açiga çikarilacagina, mektubu zarfa koydugunuzu gormek; onemli sevindirici haberler alacaginiza, bir zarftan mektup çikartarak okudugunuzu gormek; uzaktaki bir dostunuzun sizden mektup bekledigine isarettir.