B Harfi İle Başlayan Rüyalar ve Yorumları (İmam Nablusi)

BABA

Ruyasinda babasi tarafindan sevildigini goren kimse onunde hayirli bir yol açilacak demektir. Sorunlarin ustesinden gelinecegine işarettir. Ruyasinda babasini goren kimse guç bulur ve olaylarin ustune cesaretle gidebilir. Boylece sorunlardan siyrilir. Ruyayi goren kişinin babasi yaşiyorsa bu işbirligi mutlu edecektir. Babasi olmuşse, bir sure sonra bir mujde ve sevilen biri gelecektir.

BACAK

Guzel ve şekilli bacaklar gorme mutluluk ve dost edineceginizin habercisidir. Hastalikli veya ozurlu bacaklar, fakirlik ve hayal kirikligi demektir.

BADANA

Badana yapiyor gormek sorunlarin aşilmasi ve rahat bir hayat anlamina gelir. Ruyada badanaci gormek ise oturulan evin satilmasi anlamina gelir.

BAGIRMAK

Bagirarak yardim istediginizi gormek başiniza tehlikeli bir olay gelecegine işarettir.



BAGLAMAK

Birini baglamak sizi kiskananlarin artmasina ragmen başarili olacaginiz anlamina gelir. Bir duşmani baglamak para kazanacaksiniz anlamindadir. Ancak bu para gayri meşru yollardan da kazanilabilir. Kopek baglamak iyi giden işlerin bozulmasi; bir direge baglamak, parasizlik çekmeye ve kolay yoldan para kazanma girişimlerinin husranla sonuçlanacagi anlamina gelir.

BAG

Mutluluk ve başariya işarettir.

BAHARAT

Birinden zarar gormeye ve hastaliga işarettir.

BAHAR

Bahar mevsimini gormek aşk hayatinizin guzel olacagi anlamina gelir.

BAHÇE

Ruyada bahçe gormek, çok guzel, saglikli, mutlu ve başarili bir doneme girildigini, emellerin yerine gelecegini belirtir. Bahçeye agaç dikmek, rahat ve huzur içinde geçireceginiz bir omre işarettir. Bahçe sulamak, bahçeyi kazdiginizi gormek ise:geçim sikintisina duşeceginiz anlamina gelir.

BAHCIVAN

Bol ve surekli gelire kavuşacaginiz anlamindadir. Geveze bahçivan, çopçatan bir kimseyi belirtir. Bir bahçivandan bir şey alan kimse, yararli, degerli bir şey duyar.Bahçivan tutmak bir rahatsizlik geçireceginiz anlamina gelir.Ruyasinda bahçivan goren kişi buyuk hayir işler. Bu ruya onun temiz, iyi ve makbul biri oldugunu açiklar. Bu insan yaptigi iyiliklerin karşiligini mutlaka gorur.

BAHşi; VERMEK

Ruyada bahşiş vermek kaybolan bir şeyin bulunmasina, kuçuk miktarda bahşiş vermek buyuk bir sikintiyi sorunsuz atlatacaginiza; buyuk miktarda bahşiş vermek ise, sayginligin artirmasina ve yapilan işte ilerlemeye işarettir. Herkese bahşiş dagitmak ticarette başari kazanacaginiza işarettir.

BAKIR

Ust pozisyonlarda çalişan kişiler tarafindan ezileceksiniz demektir.

BAKKAL

Çok durust bir kişilige sahip oldugunuza ve kimsenin hakkina goz dikmediginize işarettir. BAKLA

Kuru bakla sakin ve huzurlu bir hayat yaşayacaginiza işarettir. Uzuntu ve sikinti çekeceginize işarettir. Baklaci kotu sozler duyacaginiz anlamina gelir. Bakla yemek ticari durumunuzun sarsilacagina işarettir.

BAL

Zenginligin gosterir. Ruyada bal yiyorsaniz, bu hem zengin olacaginiz hem de aşk hayatinizda şansli olacaginiz anlamindadir. Bal yalamak evlenmeye, birine bal vermek iflas edeceginize, bal yapmak gerçekleşemeyecek hayaller kurmak, suzme bal gormek geçim sikintinizin bitecegine ve guzel gunlerin yakin olduguna işarettir. Bal satmak birden bire alacaginiz kotu bir haberle aci çekeceginiz anlamina gelir.

BALDIZ

Ev içinde huzursuzluk çikacak, aile arasinda yaşayacaginiz sorunlar caninizin sikilmasina neden olacak demektir.

BRANDA CADIR Yolculuga, kabre, kadina ve eve işarettir. Bu ruyalar farkli birkaç şekilde yorumlanir. Branda Çadirdan içeri girmek hiç beklemediginiz birinden bir fenalik goreceksiniz demektir. Branda Çadir kuran erkek yakinda iş sahibi olur, eli ekmek tutar. Branda Çadiri toplayan erkek ise, kendi işinin sahibi olur. branda Çadirda uyumak sevdiginden haber gelecegini belirtir.branda Çadir ne kadar buyukse o kadar iyidir. branda Çadirda oturmak guzel bir olayin pek yakinda gerçekleşecegine işaret eder.

BALE

Evliliginizde bazi sorunlar gorulecek . Eşinizde siz de birbirinize sadik olmayacaksiniz. Bu ruya evli olmayanlar tarafindan gorulurse sevgililer arasinda kavgaya işaret eder.

BALIK

Balik daima kismet sayilir. Canli balik gormek, aşkta ve işte şansinin açildigi anlamindadir.

Balik yedigini gormek, mulk ve çocuk sahibi olacagina, suda balik avlamak iç açici bir haber duyacagina, balik surusu gormek yonetici durumuna gelinecegine işarettir. Balik tuttugunu goren kimsenin eline toplu para geçer. Çok sayida balik tutmak buyuk servet demektir. Suda yuzen baliklarda yaklaşan kismetlerdir.

BALKON

Ruya sahibinin arkadaş ya da akrabalardan kotu haber alacaginin da işaretidir.Balkonda durmak veya balkon gormek, ayriligin habercisidir. Bu ruyayi goren kişi genelde sevgilisinden ayrilir.

BALON

Her konuda yanliş kararlar alacaksiniz ve her işiniz aksi gidecek.Amaçlariniza ulaşamayacaksiniz.

BALTA

Ruyada balta gormek, sikintili yaşanilan konuda yardim gelecegini, sagligi kotu ise sagligina kavuşacagini belirtir. Balta vurmak amaçlariniza ulaşmak için çok çaba sarf etmeniz gerekecek demektir. Kirik balta, hastalik olacagina ve para kaybedilecegine işarettir. Ruya sahibi bir kadinsa, zengin olmayan fakat çok iyi kalpli biriyle evlenecegi anlamina gelir.

BAMYA

Artik şansli bir doneme girdiginizin habercisidir.

BANKA

Bankada çok para gormek, zengin olacaginizin işaretidir. Banka gormek para kaybedilecegine işarettir. Para çekmek, para açisindan rahatlayacaginiz ve iş hayatinda başarili olacaginiz anlamina gelir.

BANYO YAPMAK

Ruyayi goren hamile bir kadin ise çocugunu duşurme tehlikesiyle karşi karşiya demektir.Ruya sahibi genç ise, karşiliksiz bir aşk yaşayacak sevgisinin karşiligini goremeyecek ve mutsuz olacak demektir.

BARAKA

Sonunda para kaybi olan kotu bir durumla karşilaşacaginiza işaretidir Barakada oturmak:evdeki huzurunuzun bozulacagina işaretidir .

BAR

Bara gitmek, para kazanmak için yasal olmayan yollara baş vuracaginiz ve bunun sonucunda da olaylarin sizin açinizdan olumsuz gelişecegi anlamina gelir.

BARDAK

Dolu bardak iyi haber anlamina gelir. Bardak guven vermemeye veya bir yardimci anlamina gelir. Boş bardak, iyi giden evliliginizin bozulacagi ve çok sikinti çekeceginize işarettir. Bardak kirmak, ev içinden birinin olumune işarettir.

BARI;MAK

Yaşanilan kuskunluklerin buyumesidir.

BARUT

Barut patlatmak, genç biri ile ilişkiye girmek anlamindadir.Çevrenizde sevilen biri olmaniza işarettir Barut dumani, uzaktaki bir arkadaştan haber gelmesi anlamina gelir.

BASAMAK

Basamaktan çikmak yakin bir gelecekte hayatin duzene girmesine basamakta oturmak ise şansin bir sure daha kapali kalmasina işaret eder.

BASKI

Ruyada baski yapilirken gormekjlmi alanda onemli bir başaridir.

BA; AGRISI

Birine yaranmaya çalişmak veya yalanci şahitlik yapmaktir.

BA;ORTUSU

Ruyasinda başina bir başortusu, takan kiz hemen evlenir. Yeşil eşarp, mutlu bir aşk evliligi, kirmizi, beyaz, siyah baş ortuleri ani evlilik anlamina gelir. Mor eşarp taninmiş onemli bir evliliktir. Ancak gri, bej ve rengi guzel olmayanlar ise evliligin mutluluk getirmeyecegini bildirir.

BATAKLIK

Sahtekar insanlarla tanişacak, zarara ugrayacaksiniz. Ruyada bataklikta oldugunu gormek, sikintili bir donem geçireceginin işaretidir. Batakliktan çikmak, iş hayatinda kuçuk bir ilerlemeye işarettir.

BATMAK

Bir tekne içinde batmak,yaşantinizin birden bire aksi istikamete donecegine ve sorunlu gunler geçireceginize işarettir.

BATTANiYE

Ruyada temiz battaniye veya yorgan gormek, işlerinizin yoluna girecegini, sagliginizin iyi olacagi anlamina gelir. Battaniye veya yorgan kirli ise, çevrenizde sizi kiskananlar var demektir. Yirtik battaniye veya yorgan gormek, farkinda olmadan yerine getiremediginiz bir sozunuzden dolayi bir yakininiza zarar gelecegine işarettir.

BAVUL

Ruyada ne şekilde olursa olsun bir bavul gormek, mutlaka yolculuga işarettir.lçi dolu bavul, kotu bir haber; boş bavul,planlanan yolculugun bazi sorunlar yuzunden olmamasi anlamindadir..

BAYILMAK

Ruyada bayilirsaniz uzucu bir haber alacaksiniz demektir.Bayildiktan sonra ayilmak,haberin etkisinden çabuk kurtulup, ustesinden gelineceginin işaretidir. Aile içinde hastaligin, uzucu haberler alacaginizin işaretidir. Sihhatinize dikkat etmeli ve yaşam şeklinizi degiştirmelisiniz.

BAYKUş

Baykuş sesi duymak, yakinda bir olu haberi alacaginizi ya da uzakta yaşayan bir tanidiginizdan kotu haber alacaginizi anlatir. Ruyada oten bir baykuş gormek, bazi insanlarin sizi kiskandigini ve arkanizdan kotu konuştugunu belirtir. Eger baykuş otmuyorsa veya canli degilse, işinizde başari elde edeceksiniz demektir. Agaçta duran bir baykuş duşman sahibi oldugunuz anlamindadir.

BAYRAK

Savaş olan bir ulkede yaşiyorsaniz, savaşi kazanacaginiza, savaş olmayan ulkede yaşiyorsaniz, zenginlige işarettir.Ruyada bayragi dalgalanir gormek, şansli bir donemde oldugunuzu belirtir. Durgun, sarkan veya yariya kadar çekilmiş bir bayrak, sorunlu gunler yaşayacaginiza işarettir.

BAYRAM

Zorluklarin aşilacagina huzurlu bir hayata geçilecegine, rahat ve bolluk içinde bir yaşama ulaşilacagina işarettir.

BEBEK

Bebek haberdir. Eger bebek guzelse iyi bir haberdir. firkin, ciliz, siska bir bebek kotu haber veya dedikodudur. Ustu başi kirli bir bebek yakin zaman sonra para gelecegine işarettir. Aglayan bir bebek sevilen kimsenin tatli sozleridir. Ruyada yeni dogmuş bebek gormek, sikintili bir donem geçirilecegi ama bu sikintili gunlerin sonunda iyi gunlerin gelecegine işarettir. Oyuncak bebek, guzel bir yere davet edilecegine, bebegi hediye ediyorsa, sonradan pieman olacagi bir iş yapacagina yorumlanir.

BEDDUA

Hal ve hareketlerinizdeki yanlişliklar nedeniyle mahcup olacaginiza işarettir.

BEK0

Ruyada bekçi gormek, kuvvet ve kudrette artişi belirtir. Mal sahibi ulunacagina yorumlanir. BEKLEMEK

Kendinizi birisini beklerken gormek, bilimde ilerlemeye veya dini inançlarinizin azalacagina işarettir.

BELGE

Resmi belge gormek, bir arkadaşin ya da ailede birinin evlenmesine, ya da tapuyla ilgili işiniz olacagina işarettir.Okuldan belge verilmesi, hiçbir zaman ugraştiginiz işlerin yolunda gitmeyecegine ve her alanda başarisiz olacaginiza işarettir.

BERBER

Buyuk ugraşlar sonucu, başari ve şans sizinle olacak. Berberde tiraş olmak:zorlukla kazandiginiz parayi olumlu işlerde kullanamayacaginiza işarettir.. Berbere gitmek bir hastaliga yakalanacaginiz anlamina gelir. Eşin berberde gorulmesi karinizin sizi avucuna almak istedigine işarettir

BE;iK

Beşigin içinde guzel bir bebegin yatiyorsa bu, zenginlige ve şansa yorumlanir. Beşik sallamak ise hastaligin habercisidir.

BEYAZ KURK

iyi bir şansin ve başarinin habercisidir.

BEYiN

Beyin yiyorsaniz, bazi bilgiler edinip bundan karli çikacaksiniz.Hayvan beyni gormek, psikolojik durumunuzun yakinda bozulabilecegine işarettir. Eger kendi beyninizi gorduyseniz,

durumunuzdan ve çevrenizden memnun olmadiginizin işaretidir.

BEZELYE

Zenginlige ve saglikli bir yaşama işaret eder.

BICAK

Kavganin ve ayriligin işaretidir. Bu ruya, iş hayatinizda zarar edeceginizin habercisidir. Ruyada elinde biçak tutmak, guç ve zenginligin surekli olacagina, biçakla bir şey kesmek, eline para geçecegine işarettir. Biçak kaybetmek veya saklamak olasi tehlikelerden kurtulacaginiza işarettir. Biçagi kirmak işlerin yolunda gitmesi, biçak taşimak insanlardan zarar gormemek için dikkatli olmaniz gerektigine, olumle burunu buruna gelebileceginize işarettir.

BIYIK

Ruyada biyikli oldugunuzu gorduyseniz, bu bencil oldugunuzun işaretidir. Sahtekarliga ugrayacaginiz anlamina da gelir. Koparilmasi yoksulluga işarettir. Biyigin uzamasi uzucu, kesilmesi kotu bir haber anlamina gelir. Birinin biyigini çekmek o kişiye zarar vereceginiz anlamina gelir. Kara, uzun biyik kazancin artmasiyla para bakimdan ferahlayacaginiz anlamina gelir.

BiBER

Dedikoduya ilginiz başiniza buyuk sorun açacak. Etrafinizdaki insanlara dikkat edin ve olur olmaz herkese guvenmeyin. Biber satmak hasta iseniz, iyileşeceksiniz, biber almak geçim sikintisi yaşayacaginiza işarettir. Ruyada biber yemek, yapacagi bir iş nedeniyle pieman olacagina işarettir

BiLARDO

Bilardo masasi veya oynadigini gormek, sikintinin işaretidir.

BiLET

Çekinerek çikacaginiz yolculuktan rahat bir şekilde doneceginize işarettir BiLEZiK

Erken bir evlilik yapacaginizin habercisidir. Altin bilezik bir miras veya yuklu bir paraya kavuşacaginiza, bilezik çikarmak arkadaşlarinizla aranizda çikacak bir soruna, hediye etmek yakinlik kurdugunuz bir kadinla aranizda problemler çikacagina, gumuş bilezik daha çok para katacaginiza işarettir. Bir kadinin bilezik takmasi rizkin bol olduguna ve mutlu bir haber alacaginiza işarettir.

BiNA

Guzel bir bina gorduyseniz, çok guzel ve uzun bir hayatiniz olacak demektir. Yolculuklara çikacak, mutlu bir yaşam sureceksiniz. Hasarli bir bina, sagligin bozulacagina işarettir. Bina boyamak alacaklilarin sikiştirmasi yuzunden eski borçlarinizi odeyeceginize, binanin yanmasi hakkinizda kotuluk duşunenleri alt edeceginize, binada çalişanlar gormek kari koca arasinda sorunlar çikacagina ve ayriliga kadar gidecegine işarettir

BiRA

lçtiginizi gormek, hayal kirikligina ugrayacaginizin işaretidir. Eger başkalari içiyorsa bu, bazi gizli hasimlara sahip oldugunuz anlamina gelir

BiSiKLET

Ruyada bisiklet sikintidan sonra gelen ferahlik anlamindadir. Çok karişik bir sorunla karşilaşilacagi bazi yanlişlar yapilacagi ancak sonuçta sorunun aşilacagina işarettir.Bisiklete bindigini goren kimse, kendi çabasiyla sorunlarin ustesinden gelecektir. Bir bisiklet alan kimse ise, bilerek sorumluluk yuklenecek ve bunun sayesinde işinde sivrilecektir.

BiSKUVi

Hayirli bir seyahate çikacaginiz anlamina gelir. Bu seyahat sayesinde hem siz hem yakinlariniz karli çikacak.

BiT

Ruyada bit oldurmek, bir yakininiza karşi acimasizca davranacaginiza işarettir. Bit sirkesi ise fesatlik ve kotuluk anlamina gelir.Bitlenmek bol paraya kavuşacaginiza ve dostlarinizin birden artacagina işarettir. Bitler tarafindan sarilmak sermayenizin surekli artacagina ve her geçen gun daha iyi duruma gelecegine yorumlanir. Uzerinden bit dokulmesi paranizin bol oldugu için bir çok arkadaşiniz olacagina işarettir.

BODRUM

Sikintilarin surmesine ve sadaka vererek sevap işlemeniz gerektigine işaret eder.

BOGA

Boga gureşi olumlu yonde bazi degişikliklerin olacaginin habercisidir.Ruyada kizgin bir boga gormek, kotu bir olayla karşilaşilacagina işarettir.

BOHCA

Uzak ve beklenmeyen bir yerden ummadiginiz bir misafir gelecek demektir. Dolu bohça zenginlik, bohça kaybetmek sikintilarin başlamasi ve aşk hayatinin kotuleşmesine işarettir.

BOMBA

Boş yere para harcayip sonra bunun sikintisi çekmek anlamina gelir. Bombayi patlamiş gormek fakirlige ve işlerin bozulmasina işarettir. El bombasi bir sir yuzunden aile içinde kavgalara işarettir. Buyuk bir bomba gormek işlerini birinin emri altinda yonetmeye habercidir. Bomba satmak zenginlik içinde bir yaşama işarettir. Bir yeri bombalamak sayginligin artmasina yorumlanir. Bomba satin almak sagligin hafif şekilde bozulacagina, kutu içinde bomba gormek sikintili gunlerin geldiginin habercisidir. Bombayi kurcalamak bir tehlikeyle karşi karşiya olmaya yorumlanir.

BONCUK

Meydana gelmesinden korkulan bir olayin gerçekleşmesinin habercisidir. Ruyasinda bir yerden boncuk alan genç bir kiz aşik olur. Evli kadin içinse eşinden duyacagi tatli sozlerdir. Erkek için ise bu ruya gizli bir ilişkiye işarettir.Yeşil boncuk başarili olunacagina, sari olaylarin planlandigi gibi gitmemesine, mavi boncuk iyi bir habere, pembe birinden yardim istemeye, kirmizi boşa para harcamaya, siyah bir hastaliga anlamindadir.Ruyada boncuk gormek, yakin çevreden birinin kotu bir olayla karşilaşacagina işarettir.

BORAZAN

Bu muzik aletlerini ruyada sadece gormek, bir yakininizin kisa bir hastalik geçirecegine işarettir.Ruyada borazan veya başka nefesli sazlari çalmak, sikintili bir meselenin anlaşmayla sonuçlanacagina ve tatliya baglanmasina işarettir. Borazan sesi işitmek, işinizde ilerlemeyi işarettir.

BORC

Kendinizi borÇu ya da alacakli olarak gormek dostlarla ilişkilerin iyileşmesine ya da kotuleşmesine işarettir. Borcunuzu odediginizi gormek ayriliklarin sona erecegine yorulur. Fakir birisinin dertlerine çare bulmaya ve zor durumdaki insanlara yardim edeceginize işarettir. Borç vermek maddi imkanlarin dar oldugu sirada bir aşk yaşamak anlamina gelir.

BORNOZ

Iş yaşaminizdaki sorumluluklar uslendiginiz anlamina gelir. Bornoz giymek sorumlulugu çok buyuk bir iş alacaginiz anlamina gelir. Bornoz satmak onunuze gelen ciddi bir iş firsatini kaçiracaginiz anlamindadir. Bornoz dikmek yeni ve karli bir işe girmek demektir. Yeni bir bornoz çaliştiginiz işin ilerisi için çok kazançli olacagina işarettir. Eski ve kirli bir bornoz aldiginiz işe dikkat etmeniz gerektigine, yoksa sonunun hayal kirikligina ugrayabileceginize işarettir.

BORSA

Borsa ile ilgilendiginizi gormek, geleceginizin çok guzel olacagina ve buyuk paralar kazanacaginiza yorumlanir.

BORU

Su borusu para kazanmak ve bereket anlamindadir. Boru çalmak, dedikoducu ve iftiraci birinin kişiliginin ortaya çikmasi anlamina gelir. Borudan su akmasini engellemek işlerin bozulmasina ve zarar edilecegi demektir. Boru sesi duymak yalan nedeniyle kotu haber alacaginiz anlamina gelir. Boru uretmek zorluklarin sona ermesine ve işlerin iyiye gitmesine işaret eder.

BOSTAN

Kadin demektir. Birinin bostanini sulamak yasak ilişkiye girmek anlamina gelir. Sonbaharda bostanda olmak:aile içinde bir uzuntuye,para açisindan sikintiya veya bir vefat anlamina gelir.Bakimsiz bir bostan:bir olaydan dolay çok aci çekeceginize işarettir.Bostanda agaç gormek:çok zengin bir kadinla evlilik,verimsiz bir bostan gormek:evliligin boşanmayla bitecegine işarettir.

BO;ANMA

Boşandiginizi gormek, evliliginizde bazi sikintilar oldugu anlamina gelir. Bekarsaniz sevgilinizden ayrilacaginiz demektir.

BOYA

Sermayenizi yitireceginiz anlamindadir. Boya satmak, dostlarla iyi bir gelecege işarettir. Satin almak işlerin bozulmamasi için tedbirler almanin gerektigine işarettir. Ruyada boya yapmak, çevrenizdekiler uzerinde guçlu etkiler saglayacaginiz bir surece girdiginizi gosterir.Boya uretimi yapmak aile içinde veya sevgililer arasinda kavgalara anlaşmazliklara haber verir. Kumaş boyasi uzuntuyle bitecek olan bir mutluluga yorumlanir. Boya dokmek kotu niyetli biriyle karşilaşmak anlamindadir. Iş yeri boyamak bir yardim gormeye yuz boyamak hasimlardan gelecek tehlikelerin varligina yorumlanir. Gemi boyamak mutluluk ve ferahliga; ayakkabi boyamak problemlerle boguşmaya; ev boyamak aşk hayatinda sikintilarin olduguna işaret eder. Evde boyaci gormek, o evden birisinin olumune habercidir.

BOYNUZ

Arkadaşinizla problemleriniz olacak ve yollarinizi ayiracaksiniz. Kesik boynuz bir zorlukla karşilaşacaksiniz demektir.Para kaybedeceginiz anlamina da gelir. Kendinizi boynuzlu gormek maddi ve manevi olarak ç0k iyi durumda olmaniz sizi taniyanlarin kiskançligina neden oldugu anlamina gelir.

BOZUK PARA

Başarisizlikla sonuçlanacak iş sozleşmeleriniz olacak. Aşk hayatinda da buyuk problemlerin sizi beklediginin habercisidir. Bozuk para buldugunu gormek, hayatinizin duzene girecegi anlamindadir.

BOCEK

Geveze biriyle evlilik veya kuçuk bir hasimlik demektir. Bocek yemek mutsuz geçecek bir evlilige işaret eder.Bocek oldurmek sikintilardan uzak ve rahat bir yaşama yorumlanir.

BOREK

Bir soylenti duyacaksiniz demektir. Borek almak iyi parasi kazanabileceginiz işe gireceginiz anlamindadir. Borek satmak insanlara faydali bir iş yapmaya işarettir. Borek yapmak guzel ve karli bir işe girmeye haber verir.

BUG-DAY

Eve bugday almak, geçim sikintisinin haberidir. Alinan bugdayin yenilmesi ise, para kazancina işarettir.

BUHAR

Guzel habere işaret eder. Buhar banyosu yapmak ise saglikli ve mutlu bir yaşam anlamindadir.

BULA;IK

Kendinizi bulaşik yakarken gormek, çok gunah işlediginize ve sonunda gunahkar oldugunuzun farkina vararak pieman olacaginiza ve tovbe edeceginize, Allah yolundan ayrilmayarak ruhunuzu rahatlatacaginiza işarettir.

BULMACA

Hayatinizda bazi huzursuzluklar karişikliklar, huzursuzluklar ve yanliş anlaşmalar olacak. BULUT

Koyu yagmur bulutlari, problemlere, kara bulut karşilaşilacak zorluklara, bulutlardan yagmur yagiyorsa, bolluk ve berekete işaret eder. Başin ustunden bir bulut geçmesi ust seviyede saygin birisinin sizi destekleyecegine, renkli bulut mutlu bir hayata Açik renkli bulutlar, sorunlarin aşilmasina başariya ulaşilacagina yorumlanir. işarettir.

BULVAR

Kendinizi bulvarda dolaşirken gormek karşi cinsten yeni birisiyle guzel zaman geçireceginiz anlamindadir.

BURC

Ruyasinda burçlardan birini goren garip olaylarla karşilaşir. Ayrica ayni burçtan biriyle tanişabilir.

BURUN

Iş hayatinizda ciddi ve guzel yenilikler olacak demektir. Burnunuza bir şey kaçmasi parasal bir zorluga işaret eder. Burnunuzu delmek fena giden işlerinizin bir arkadaşinizin yardimiyla yoluna girecegine işarettir. Burnunun akmasi sizden ust seviyede birinden bir iyilik goreceginize yorumlanir.

BUZ

Ruyada buz gormek, iyi bir haberler duyacaginiza ve bu haberlerle sikintilarinizin sona erecegine sonunda hayat şartlarinizin olumlu bir şekilde degişecegine işarettir.

BUZAGI

Hal ve hareketlerinizde daha temkinli olmaniz gerektigine işaret eder. Buzagi tutmak kotu olaylarin arkasindan guzel gunlerin geldigini haber verir. Olu buzagi iflas edeceginizin ve borç aldiklarinizla ile mahkemelik olacaginizin habercisidir. Buzagi bogmak yarida kesilecek bir yolculuga yorumlanir. Buzagi pişirmek işlerde kazanç saglamaya, buzagi yemek guzel havadise işarettir. Hasta buzagi suçu olmayan bir insanin haksiz yere ceza çekmesine işarettir. Evde buzagi bir hirsizlik olayinin olacagi demektir.

BUZDOLABI

Hatali hareketleriniz ve yanliş konuşmalarinizla çok sizin için çok onemli bir kişiyi gucendirebilirsiniz. Konuşmadan once duşunmeniz gerekir.

BULBUL

Ruyada bulbul guzel, mutluluk, verecek haberdir. Evlilikte ve aşkta mutluluk belirtisidir. Bulbul otuyorsa sevdiginizle ilgili bir haber alacaksiniz. Kafeste bulbul beslemek aile içinde kavgaya ve huzursuzluga işarettir.

BURO

Buro gormek, maddi kazanca işarettir.Çok çalişmanizin karşiligini alacak, muradiniza erecek, ustlendiginiz sorumluluklari her koşulda yerine getireceksiniz demektir.

BUYU

Çevrenizde sizi kiskananlarin olduguna ve bunlardan size zarar gelecegine işarettir. BUYUKANNE - BUYUK BABA

Akilli ve sizden daha tecrubeli bir akraba veya bir dostunuzun tavsiyelerini dinleyerek, tum engelleri aşacak, butun zorluklarin ustesinden geleceksiniz demektir.