Rusya'nın Nüfusu Kaçtır?
Rusya'nın nüfusu yaklaşık olarak 146 milyondur.
Rusya'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?
Rusya'nın yüzölçümü 17.075.400 kilometre karedir.
Rusya'nın Telefon Kodu Nedir?
Rusya'nın telefon kodu +7'dir.
Rusya'nın Posta Kodu Nedir?
Rusya'nın posta kodu 000000, 100000'dir.
(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com
Rusya'nın Şehirleri Neler?
- Moskova
- St Petersburg
- Yekaterinburg
- Kazan
- Nijniy Novgorod
- Volgograd
- Ufa
- Soçi
- Rostov
- Novosibirsk
- Çelyabinsk
- Samara
- Tolyatti
- Omsk
- Vladiostok
- Nurmansk
- Krasnoyarsk
- Pskov
- Elista
- Saratov
- Krasnodar
- Veliki Novgorod
- Voronej
- Kaliningrad
- Ulyanovsk
- Perm
- Saransk
- İjevsk
- Astrahan
- Yaroslavl
- Pyatigorsk
- Azak
- Norillsk
- Nalçik
- Coharkale
- Tambov
- Bryansk
- Habarovsk
- Belgorod
- Moskovski
- Barnaul
- Gelendzhik
- Lipetsk
- Mahaçkale
- Penza
- Vladimir
- Petropavlovsk
- Ozyorsk
- Şupaşkar
- Yakutsk
Ukrayna coğrafi konum itibari ile Kuzey Doğu Avrupa'da yer almaktadır. Ukrayna Slavlardan gelme bir ülkedir. Ülkenin adı ise Slav dilinden gelmektedir. Yarı başkanlık sistemi ile birlikte yönetilen ülke önceden Sovyetler birliğine bağlı bir ülke idi. Sovyetler birliği dağıldıktan sonra 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiştir. Yüksek insani gelişme endeksine sahip olan ülkede trafik akışı sağ taraftan ilerlemektedir. Ukrayna Grivna’sı ülkenin resmi para birimidir. Ukrayna tarihte Rutenya olarak da anılmaktaydı. Rusların da hakim olduğu bu topraklarda pek çok tarihi eser yer almaktadır.
Ukrayna'nın Şehirleri Neler?
- Lviv
- Kiev
- Odessa
- Harkov
- Zaporijya
- Dnipropetrovsk
- Donetsk
- Ujgorod
- Lutsk
- Çernivtsi
- Ternopil
- Luhansk
- Sivastopol
- Vilkovo
- Herson
- Kamyanets- Podilski
- İvano Frankivsk
- Simferopol
- Vinnitsya
- Poltova
- Uman
- Mikolayiv
- Sumi
- Rohatyn
- Makivka
- Kramatorsk
- Berdyansk
- Dnyeprodzerijnsk
- Horlivka
- Alçevks
- Meltopol
- Yalta
- Kremençug
- Mariupol
- Rivne
- Çerkassi
- Bila Tserkva
- Mukaçeve
- Jitomir
- Çemigiv
- Kryvyi Rih
- Slovyansk
- Berdiçev
- İzmail
- Radomyshl
- Yenakijeve
- Lısıçansk
- Brovary
- Nikopol
- Oleksandriya
- Konotop