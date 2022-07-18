Dışarıdan bakıldığında herkes tarafından ürkütücü bir ırk olarak görülen Rottweiler ırkı aslında son derece uyumlu bir aile köpeği haline de bürünebilmektedir.

Genellikle koruma köpeği olarak anılan bu ırk kaslı ve uzun bir gövdeye sahiptir. Son derece çevik ve hızlı bir yapıya sahip olan bu ırkın eğitimi çok önemlidir. İyi bir liderle kaliteli bir eğitim aldığında aile köpeği konumunda bile olabilen bu ırkın kötü bir eğitimle son derece agresif ve saldırgan tutumlar gösterebildiği de gözlemlenmiştir.

Her canlıda olduğu gibi eğitim köpekler için de çok önemlidir. İyi eğitimli bir Rottweiler’e sahip olmak isteyen kişilerin son derece sabırlı bir tutum sergilemesi gerekmektedir. Bu ırkın özgüveni çok yüksek olduğu bilinmektedir. Bu sebeple öğrenme konusunda bir süre sahibine liderlik taslayabilmektedir. Bu korumacı dostumuzu eğitecek olan kişilerin otoritesinin sağlam olması gerekmektedir.

Genellikle Rottweiler ırkı ilk köpeğini sahiplenecek kişiler için tavsiye edilen bir ırk değildir. Bu ırkı sahiplenecek kişilerden korumacı köpekler hakkında tecrübe sahibi olmaları beklenmektedir. Bunun en temel sebebi kötü yetiştirilmiş olan Rottweiler’ların son derece tehlikeli olabilmesidir. Bu sebeple toplumda önyargı oluşturmamak ve korkutmamak adına tecrübeli kişilerin bu ırkı sahiplenmesi tavsiye edilmektedir.

Rottweiler Kişilik & Karakter Özellikleri

Rottweiler özelliklerinden bilinen en temel özellik bu ırkın bir korumacı ırk olmasıdır. Bu sebeple egzersizlerine son derece önem veren bir ırktır. Bu ırkı sahiplenecek olan kişilerin sevimli dostuna düzenli ve yüksek tempolu egzersizler yaptırabileceğinden emin olması gerekmektedir.

Kişilik olarak korumacı yapısı sebebiyle son derece özgüvenli, cesaretli ve korkusuz bir yapıya sahiptir. Bu özellikleri dolayısıyla yabancılara her zaman mesafeli yaklaşmaktadırlar. Biraz daha aile köpeği görüntüsünü görmek isteyen sahiplerin bu soğukluğu kırması adına sevimli dostunu Rottweiler yavru döneminden itibaren sosyalleştirmelidirler. Bunun bir sonucu olarak Rottweiler de zamanla yabancılara karşı daha uyumlu bir ırk haline gelebilmektedir.

Genellikle dışarıdan korkutucu olarak görülen bu ırk aslında son derece uyumlu bir ırk olabilmektedir. Hatta çocuklarla arası çok iyi olan bu ırkın yine de oyun esnasında gözetlenmesi gerekmektedir. Bunun en temel sebebi her şeyden önce korumacı yapısıyla ön plana çıkan bu ırkın herhangi bir tehlike sezmesi durumunda hemen reaksiyon alabilmesidir. Bu sebeple dikkatli olunmasında fayda vardır.

Rottweiler Tarih

Rottweiler ırkının atası olarak bilinen Mastiff ırkları da bugünkü ırk gibi iş köpeği olarak bilinmekteydiler. Döneminde Roma orduları ile birlikte hareket eden bu ırk ordunun sahip olduğu sığırların güdülmesi ile görevliydiler. Daha sonra bu orduların İngiltere Rotweil kasabasında koloni halinde yaşamasıyla bu kasabaya yerleştiler. Bu kasabada yaşamını sürdüren Mastiff ırkı sahiplerini hem ayılardan korumakla hem de sığır gütmekle hayatlarını devam ettirmekteydiler.

Mastiff ırkının kasabada bulunan Sennehund ırkı ile çiftleşmesi sonucu günümüzde gördüğümüz Rottweiler ırkı meydana gelmiştir. Adını ortaya çıktığı Rottweil kasabasından alan sevimli dostumuz atalarının genetiği olan korumacılık genini baskın olarak kendisine almıştır.

Daha sonra demiryollarının yaygınlaşmasıyla koyun güdücülüğünün yasaklanması sonucu sevimli dostlarımız yaşamlarına kasap köpeği olarak devam etmişlerdir. Devamında yük taşımacılığı gibi görevlerde kullanılan sevimli dostlarımız günümüzde net bir görevi bulunmamakla beraber genelde aile köpeği olarak evlerimize neşe katmaktadır.

Rottweiler Fiziksel Nitelikler

Fiziksel olarak son derece aktif bir yapıya sahip olan sevimli dostumuz atletik bir köpek olarak bilinmektedir. Uzun gövdesine ek olarak kaslı bir bedene sahip olan bu ırkın bu özelliği korumacı genetiğine de katkı sağlamaktadır. Acıya son derece dayanıklı olan sevimli dostumuzun fiziksel olarak pek çok yükün altından rahatlıkla kalkabileceği bilinmelidir.

Çene yapısı olarak son derece kuvvetli olan bu ırkın dişleri bıçak keskinliğindedir. Bu sebeple agresif tavırlar sergilediğinde son derece tehlikeli olabilen sevimli dostumuzun bu tavırları göstermemesi adına eğitimine çok özen gösterilmelidir.

Son derece sık bir tüy yapısına sahip olan Rottweiler tüy dökme konusunda sahibini üzmeyen bir dış görünüme sahiptir. Sevimli dostumuz çok karakteristik bir bacak yapısına sahiptir. Arka bacaklarının ön bacaklarından uzun olması onun klasik agresif ve atılgan görünümünü sağlamaktadır. Aynı zamanda kaslı bir bacak yapısına sahip olması da onun en belirgin özelliklerindendir.

Rottweiler Bakımı

Rottweiler bakımı konusunda rahat bir ırktır. Bunun en temel sebebi ince ve sık bir tüy yapısına sahip olmasıdır. Dolayısıyla Rottweiler sahibi kişilerin detaylı bir tüy bakımı zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak her köpek gibi sevimli dostumuzun da zaman zaman tüy döktüğü görülebilmektedir. Bunun önüne geçmek adına sevimli dostumuz için düzenli tarama yapılabilmektedir.

Rottweiler ırkı sevimli dostlarımızın ev haricinde sokakta yaşayabildiği de bilinmektedir. Bu sebeple sevimli dostumuzun bir deri hastalığına yakalanmaması adına yıkanmalı ve fırçalanmalıdır. Bu sıklık tamamen sahibinin tercihine bırakılmış bir sıklıktır. Fakat yine de çok sık yapılan banyo uygulamaları sevimli dostumuzun hastalanmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeple yalnızca kirlendiği zaman banyo uygulaması yapılmalıdır. Fakat banyo haricinde yapılan fırçalama uygulaması da son derece etkili olabilmektedir.

Tüm bu bakımların yanında hemen hemen her ırk için ortak bir bakım olan kulak, tırnak ve ağız bakımları da bu ırk için önemli olmaktadır. Bakımlarının aksatılması sebebiyle huzursuzluk çeken sevimli dostlarımızın zaman zaman agresif tavırlar sergileyebildiği gözlemlenmiştir.

Rottweiler Eğitimi

Rottweiler ırkı belki de eğitim konusunda en hassas olunması gereken ırkların başında gelmektedir. Bunun en temel sebebi son derece güçlü ve atletik bir yapıya sahip olan bu ırkın kötü eğitim sonucu agresif tavırlar sergileyerek çevresindeki kişileri korkutabilmekte hatta zarar verebilmektedir. Bu sebeple sevimli dostumuzun eğitimleri son derece önemlidir.

Rottweiler ırkı eğitiminde öncelik verilmesi gereken konu itaat ve sosyalleşme eğitimidir. İtaat eğitimi doğru verilmeyen ırklar zaman zaman sahibine karşı bile agresif tavırlar sergileyebilmektedirler. Bu sebeple itaat eğitimi için özel bir zaman ayırmak gerekmektedir. Aynı zamanda sosyalleşme eğitimleri ise 8. haftadan sonra önemsenerek verilmelidir. Aksi takdirde sosyalleşmeyen ırklar zamanla çevresinde hiçbir canlıyı barındırmak istemezler. Bu da ilerleyen zamanlarda sahiplerinin başını ağrıtabilmektedir.

Genetik olarak zeki bir ırk olan Rottweiler ırkı eğitimleri doğru verildiği takdirde kolaylıkla benimseyerek öğrenmektedirler. Doğru eğitimler verildiğinde sahipleriyle ve çocuklarla da gayet iyi anlaşabilen bu ırk tam bir aile köpeği görüntüsü verebilmektedir.

Rotweiler Egzersizleri

Rottweiler ırkı için en temel konuların başında egzersiz gelmektedir. Kendini genel anlamda en mutlu hissettiği anlar egzersiz yaptığı anlardır. Her canlının olduğu gibi bu ırkın da doğasında bir yetenek unsuru bulunmaktadır. Bu ırkın yeteneği güç ve kuvvet üzerinedir. Tarihinde ve atalarında da görüldüğü gibi bu ırk her zaman güç gerektiren işlerde kullanılmıştır.

Sevimli dostlarımız diğer köpek ırklarına oranla her zaman için daha zorlayıcı egzersizlerden haz almaktadır. Bu egzersizlere örnek olarak 1 saatlik yürüyüşler verilebilmektedir. Aynı zamanda sahibi ile beraber koşu yapmaktan da son derece keyif alan bu ırkı sahiplenecek kişilerin sportif faaliyetlerden keyif alması olumlu bir durum olabilmektedir.

Kendisi enerjik bir ırk olması sebebiyle sahiplerinde de bu enerjikliği görmek isteyen sevimli dostlarımız köpek sporlarından da hoşlanmaktadır. Kesinlikle günlük egzersizlerini evde tamamlayamayacak olan bu ırk için dışarı egzersizleri zorunludur. Bu sebeple Rottweiler ırkı sahiplenecek kişilerin egzersizlere zaman ayırabileceğinden emin olması gerekmektedir.

Rottweiler Beslenmesi

Rottweiler ırkı sevimli dostlarımız yeme konusunda çok istekli bir yapıya sahiptir. Fakat bu isteğin kontrol altına alınması son derece önemlidir. Her canlıda olduğu gibi bu ırkta da formunu koruması kaliteli bir yaşam sürmesi için çok değerli bir konudur. Bu sebeple sevimli dostlarımızın beslenme programı olması çok faydalı olacaktır.

Bu ırk için tavsiye edilen gıda türü yüksek kaliteli köpek mamalarıdır. Bu mamaların verilme sıklığı köpeğin boyuna, kilosuna ve yaşına göre değişmektedir. Bu sebeple tüketim sıklığı hakkında bir şey demek mümkün değildir. Sportif faaliyetlere düşkünlüğü ile bilinen bu ırkın protein ağırlıklı beslenmesi kas gelişimi açısından son derece önemlidir.

Ev gıdalarını da tüketebildiği bilinen bu ırkın genellikle ev gıdası tüketmesi tavsiye edilmemektedir. Alması gereken tüm vitaminleri alamaması durumundan şüphelenildiği için onaylanmayan bu durumun bir uzman veterinere danışılarak uygulanması daha doğru bir seçim olarak karşılanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

- Rottweiler nelerden hoşlanır?

Son derece atletik bir yapıya sahip olan sevimli dostumuzun en çok hoşlandığı şey sahibiyle beraber egzersiz yapmaktır. Atalarından aldığı işçi köpek genetiği ile birlikte güç gerektiren egzersizler yapmaya alışkın olan bu ırkın sportif bir ırk olduğu söylenebilmektedir. Aynı zamanda yemek yemekten çok hoşlanan bu ırkın kilo alması atletik yapısına zarar verebilmektedir. Bu sebeple sevimli dostumuzun ideal kilosunun korunması onun için çok faydalı olacaktır.

- Rottweiler nasıl beslenmeli?

Rottweiler ırkı beslenme konusunda protein ağırlıklı beslenmesi tavsiye edilen bir ırktır. Özellikle kaslı yapısıyla ön plana çıkan bu ırkın yaptığı egzersizlerden verim alarak formunu koruması adına protein içeren yüksek kaliteli köpek mamalarını tercih etmesi tavsiye edilmektedir.

- Rottweiler saldırgan olur mu?

Rottweiler ırkı köpeklerin genelde saldırgan bir ırk olduğu söylenmektedir. Bu iddia tamamen bir önyargıdan ibarettir. Kötü eğitilmiş her köpek saldırganlık eğilimi gösterebilmektedir. Sevimli dostumuzun ise güçlü yapısı ile kötü eğitim birleştiğinde insanlar üzerinde büyük bir korku yaratabilmektedir. Bu unsur ise sevimli dostlarımızın saldırgan olduğu düşüncesini yaratmaktadır. Fakat iyi eğitilmiş bir Rotweiller kesinlikle saldırgan değildir.

- Rottweiler beslerken nelere dikkat edilmeli?

Bu ırkın beslenmesi durumunda en çok dikkat edilmesi gereken şey itaat ve sosyallik eğitimidir. Doğasında özgürlük duygusunun ağır basması sebebiyle kötü eğitildiği takdirde sahibine zaman zaman liderlik taslayabilmektedir.

-Rottweiler fiyatları nedir?

Rottweiler fiyatları günümüz itibariyle 2.500 TL ile 10.000 TL aralığında değişmektedir. Bu değişim köpeğin boyuna, kilosuna ve kas yapısına göre değişmektedir.

Sonuç

Sonuç olarak her ırkın sahiplenilmesinde bir artı bir de eksi yönler bulunmaktadır. Rottweiler ırkı sevimli dostlarımız için bu unsurlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

Artıları

- Son derece zeki bir ırktır.

- Egzersiz yapmaktan hoşlanan sahipler için tam bir çalışma arkadaşıdır.

- Sahibine ve evine karşı çok sadıktır.

- Tüy dökme sorunu fazla değildir.

- Bakım ihtiyaçları standart düzeydedir.

- Önemli bir alerjik hastalığı yoktur.

Eksileri

- Yemek konusunda seçici olduğu söylenebilir, sadece yüksek kaliteli mamaları tüketmekten hoşlanır.

- Kötü eğitilmesi durumunda saldırgan tutumlar sergileyebilir.

- Kendisinden başka hayvan beslenmesinden hoşlanmaz.

- Korumacı yapısı sebebiyle tehlike sezdiğinde havlayabilir.