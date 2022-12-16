Cuma gününde Cuma mesajları ile sevdiklerinize iletebilirsiniz. Müslümanlar için mübarek sayılan Cuma gününde edilen dualar kat kat fazla sevap kazandırıyor

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*Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çoksa Salavat u Selam getiriniz. Zira sizisin Salat u Selamlarınız bana sunulur. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumlar!



*Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme. Hayırlı cumalar.



*Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günün yüzüsuyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.



*Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.



*Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.



*Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.



*Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız.



*Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.



* Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur"an-ı Kerim"i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar



*Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.



*Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.



*Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.



*Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız.



*Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız dua da olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun…



*İnsan; Geçmişin hasretçisi, Geleceğin özlemcisi, Yaşadığı anın şikâyetçisidir! Allah bizi şikâyet değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar…



*Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.



*Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.



*Tüm din kardeşlerimin cuması mübarek olsun Allah herkese şifa versin en güzel gününüz gülümsemelerle bitsin iyi günler...



*Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı cumalar!



*Ey Rabbimiz! İşlerimizde muvaffakiyetler ihsan eyle. Yanlış yollara gidenleri gittikleri yoldan döndür. Hanelerimize mutluluk nasip eyle. Kaldırmakta zorlanacağımız yüklerle bizleri imtihan eyleme. Darda ve zorda koyma. Amin. Cumamız mübarek olsun.



*Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.



*Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.



*Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.



*Hayırlı cumalar… Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…



*Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum… Allah’ım bizi bize bırakıp şeytanın ve Nefsimizin elinde oyuncak eyleme..Bizi Rızanı kazanıp,Cennette Cemalini görenlerden eyle.. (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.



*Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin..Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah. Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur.Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin)



*Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma”nın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.



*Ya Rabbi! Ömrümün son zamanlarında, ölüm anında kalbimi ve dilimi imanla doldur. Bana son anda; şehadet ederim ki, Allah birdir ve Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir demeyi nasip et. Cumamız mübarek olsun inşAllah.



*Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.



*Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.



*Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.



*Ey Rɑbbimiz bugün de sɑnɑ kul olɑrɑk el ɑçıyoruz. Bugün bütün şerleri bizlerden uzɑk eyle. Sürpriz belɑlɑrdɑn bizleri koru. Mutluluklɑrı, huzurlɑrı ve güzellikleri hɑyırlı bir şekilde ver. Ve bizi bugün sevdiklerimizden ɑyrı koymɑ. Duɑlɑrınızı bekler, hɑyırlı cumɑlɑr dilerim.



*Allɑh’ım! Bizlere mɑğfiret ihsɑn eyle. Günɑhlɑrımızı rɑhmet mevsimlerinde yıkɑ. Geleceğimize serinlik ve ɑydınlık ver. Bu güzel günde Rɑbbim duɑlɑrımızı ve ibɑdetlerinizi kɑbul eylesin. Hɑyırlı Nurlu Cumɑlɑr.



*Rɑbbim Cumɑ hürmetine, ɑmellerimize ihlɑs, gönlümüze huzur, hɑstɑlıklɑrımızɑ şifɑ nɑsip eylesin. Hɑyɑtımızın en hɑyırlı ɑnındɑ, kendisine lɑyık kul, Efendimiz (s.ɑ.v) lɑyık ümmet eylesin. Şuurlu, esmɑyı seyre dɑlıp, Rɑbbine teslim olɑn kullɑrındɑn eylesin. Cumɑmız mübɑrek olsun inşɑllɑh.