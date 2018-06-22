Zara'da seçim çalışmaları

SİVAS (AA) - AK Parti Zara İlçe Başkanlığınca ilçe meydan miting düzenlendi.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, mitinde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımları anlattı.

Ülkenin boydan boya demiryolu ağıyla donattıldığını belirten Soluk, "Sadece demiryolu değil tüm ulaşım ağlarımızı güçlendirdik ve ülkemiz gücüne güç kattık. Hedef 2023, hedef 2053, hedef 2071'e hızla gittiğimiz şu süreçte 24 Haziran seçimlerinde inanıyorum ki halkımız devam diyecektir. Halkımız istikrar diyecektir, yatırım diyecektir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da AK Parti hükümetleriyle Türkiye'nin merkezi ve yerel yönetimlerin hatırı sayılır hizmetler aldığını söyledi.

Bu hizmetlerin devam edeceğini dile getiren Pala, "Bunu en iyi hissedenler biz yerel yönetimlerdir. Bugün Zara'ya yaptığımız hizmetlerde en büyük emek hükümetimizin ve siz Zaralıların teveccühüdür." dedi.

Mitinge AK Parti Zara İlçe Başkanı Kenan Oğuzhan, Milliyetçi Hareket Partisi Zara İlçe Başkanı Erdem Yiğit, Büyük Birlik Partisi Zara İlçe Başkanı Mustafa Polat ve ilçe yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı.