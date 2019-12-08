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Zara'da AK Parti delege seçimi tamamlandı
SİVAS (AA) - AK Parti Zara İlçe Başkanlığı, delege seçimlerini tamamladı.Ocak ayında gerçekleştirilecek 7. Olağan Genel Kurul öncesi delege seçimlerini yapan AK Parti Zara İlçe Başkanlığı, 3 bin 600 üyeden 400 kongre delegesini belirledi.AK...
Politika 08.12.2019, 13:42
SİVAS (AA) - AK Parti Zara İlçe Başkanlığı, delege seçimlerini tamamladı.
Ocak ayında gerçekleştirilecek 7. Olağan Genel Kurul öncesi delege seçimlerini yapan AK Parti Zara İlçe Başkanlığı, 3 bin 600 üyeden 400 kongre delegesini belirledi.
İlçe Başkanı Ahmet Okur ise "Görevlendirme sonrası ilçe teşkilatı olarak yeni bir yapılanma sürecine girdik. Parti binamızı yeni adresine taşıyarak, burada da ilk seçimimizi yapıyoruz. Memleketimizin hizmeti için koşturacağız, çalışacağız ama asla yorulmayacağız." diye konuştu.
Okur, delege seçimlerine gösterilen ilgiden dolayı üyelere teşekkür etti.
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