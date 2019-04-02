Yurt genelinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlar

İZMİR (AA) - Siyasi partiler seçimlerin ardından 42 ilde bazı sandık sonuçlarına itirazda bulundu.

AK Parti, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Eskişehir, Siirt, Denizli, Adıyaman, Samsun, Yalova, Erzurum, Kırklareli, Adana, Aydın, Ardahan ve Antalya'da bazı sandıklardaki oyların yeniden sayılması için başvuru yaptı.

AK Parti İstanbul'da 39 ilçe seçim kuruluna itirazlarını teslim etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibarıyla teslim ettik." dedi.

Ankara'da da seçim sonuçlarına itiraz edildi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına, 3 bin 217 sandıkta da usulsüzlüklere itirazda bulunduklarını açıkladı.

AK Parti, 72 bin 680 seçmenin oy kullandığı, HDP'nin bin 409 oy fark ile kazandığı Siirt merkez ile Kurtalan ve Baykan ilçeleri, Gökçebağ ve Veyselkarani beldelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

Denizli'nin Honaz, Babadağ ve Baklan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi. Babadağ ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ali Altı, rakibi AK Parti'li Salim Demirezen'den 17 oy fazla alarak seçimi kazandı. Ali Altı 1720, Salim Demirezen ise 1703 ol aldı. Honaz ilçesinde ise CHP adayı Yüksel Kepenek, 9 bin 389 oy ile rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'ndan 8 oy fazla alarak seçimi önde tamamladı. Bu sonuçların ardından AK Parti İl Başkanlığı ilçe seçim kurullarına başvurarak, 2 ilçede oyların yeniden sayılmasını istedi.

AK Parti, Adıyaman'ın Tut, Sincik ve Kahta ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde seçim sonuçlarına itiraz etti. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Tut ilçesinde CHP adayı Mehmet Kılıç, Sincik ilçesinde bağımsız aday Mehmet Buz, Kahta ilçesinde Saadet Partisi adayı İbrahim Yusuf Turanlı ve Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla beldesinde MHP adayı Gaffari Akkuş'un kazandığı kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini ilçe seçim kurullarına verdi.

Erzurum'da da AK Parti, 4 ilçede 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti. AK Parti Erzurum İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, parti yetkilileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla, Karayazı, Karaçoban, Tekman ve Oltu'daki seçim sonuçlarına itiraz etmek için ilçe seçim kurullarına gitti.

Kesin olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun 248 oyla seçimi kazandığı Kırklareli'nde, MHP seçim sonuçlarına itiraz etmişti. Bugün de AK Parti, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Adana'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Kadir Aydar'ın 3 bin 607 oy farkla belediye başkanı seçildiği Ceyhan'da, AK Parti seçime itiraz etti.

AK Parti adayı Remzi Ergü'nün 45 oy farkla belediye başkanı seçildiği Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde AK Parti itirazda bulundu. Bu ilçede CHP de itiraz başvurusu yaptı. AK Parti yetkilileri oy farkının daha fazla olduğu, CHP temsilcileri ise seçimi kendilerinin kazandığı iddiasıyla oyların yeniden sayılmasını talep etti.

Antalya'da 19 ilçede seçim sonuçlarına itiraz edildi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarının yeniden sayılması için 19 ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.

AK Parti tarafından Samsun'un Atakum ilçesinde, Yalova'da, Aydın'ın Çine ve Yenipazar ilçelerinde de seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Ardahan da itiraz başvurusu yapıldı. AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.

AK Parti, Eskişehirde de yerel seçim sonuçlarına itiraz etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yılmaz Büyükerşen 285 bin 588 oy alarak kazanırken, rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Burhan Sakallı ise 246 bin 486 oyda kaldı.

AK Parti İl Başkanlığı, İl Seçim Kuruluna oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu.

Odunpazarı ilçesinde de CHP'nin adayı Kazım Kurt 120 bin 279 oy, AK Parti'nin adayı Volkan Doğan ise 113 bin 139 oy aldı. Kesin olmayan sonucun ardından AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. Tepebaşı ilçesinde ise Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ahmet Ataç 124 bin 259 oy, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hasan Tuç ise 90 bin 611 oy aldı. AK Parti İlçe Başkanlığı, oyların yeniden sayılması için Tepebaşı İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

MHP'nin itiraz ettiği yerler

MHP, Iğdır, Yozgat, Kırşehir, Kars, Adana, Aydın, Mersin ve Malatya'da itirazlarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel, Iğdır'daki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti. Resmi olmayan sonuçlara göre, HDP Iğdır Belediye Başkanlığı adayı Yaşar Akkuş Iğdır'da kullanılan oyların yüzde 50,07'sini alarak belediye başkanlığını kazandı. Tezel ise oyların yüzde 46,70'ini aldı.

MHP, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre, AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Koçak bin 3, MHP Belediye Başkan Adayı Özdemir 998 oy almıştı.

MHP Kırşehir İl Başkanlığı, Mucur ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu. Mucur'da kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Atılgan Yılmaz 4 bin 75 oy, MHP adayı Hasan Hüseyin Köşker ise 4 bin 21 oy aldı.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti. Kesin olmayan sonuçlara göre HDP adayı Ayhan Bilgen'in kazandığı kentteki seçim sonuçlarına itiraz etmek için partililerle Kars Adliyesi'ne gelen Nazik, itiraz dilekçesini Merkez İlçe Seçim Kurulu'na verdi.

CHP adayı Zeydan Karalar'ın 132 bin 340 oy farkla büyükşehir belediye başkanı seçildiği Adana'da, MHP, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde büyükşehir belediyesi seçimlerinin sonuçlarına itiraz etti.

CHP adayı Kasım Karaköse'nin 417 oy farkla yeniden belediye başkanı seçildiği Adana'nın İmamoğlu ilçesinde MHP seçim sonucuna itirazda bulundu.

MHP Mersin'in Akdeniz ilçesindeki büyükşehir belediyesi seçimlerinin sonuçlarına itirazda bulundu.

Aydın'ın İncirliova ve Nazilli ilçelerinde de MHP tarafından oyların yeniden sayılması için ilçe seçim kurullarına başvuru yapıldı.

MHP, Malatya'nın bazı ilçelerinde de seçime itiraz etti.

CHP'nin itirazları

CHP, Edirne, Bursa, Eskişehir, Adana, Mersin, Malatya'daki bazı sandık sonuçlarına sonuçlara itiraz etti.

CHP, Edirne'nin Keşan ilçesindeki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazda bulundu. Kesin olmayan sonuçlara göre Keşan'da seçimi, 11 oy farkla AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu kazandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Oktay Yılmaz, 210 bin 284 oy, rakibi CHP'nin adayı Özgür Erdursun ise 142 bin 855 oy aldı. Bunun üzerine CHP İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kuruluna oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde de kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Kadir Bıyık, rakibi Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zehra Konakçı'dan 8 oy fazla alarak seçimi kazandı. Kadir Bıyık 4 bin 758, Zehra Konakçı ise 4 bin 750 oy aldı. CHP İlçe Başkanlığı, Çifteler İlçe Seçim Kuruluna başvurarak oyların yeniden sayılmasını istedi.

AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in 3 bin 512 oy farkla belediye başkanı seçildiği Adana'nın Yüreğir ilçesinde CHP seçimlere itirazda bulundu.

Mersin'de de CHP, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP adayı Atsız Afşın Yılmaz'ın 6 bin 665 oy farkla belediye başkanlığını kazandığı Toroslar ilçesindeki seçime itiraz etti.

CHP, Malatya'nın bazı ilçelerinde de sonuçlara itiraz etti.

İYİ Parti'nin itiraz başvuruları

İYİ Parti, Denizli'nin Baklan ilçesinde, AK Parti'li Yusuf Gülsever'in 7 oyla kazandığı seçimde sonuçlara itiraz etti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Baklan'da İYİ Parti'nin adayı Hakan Orhan 1983 oy aldı.

İYİ Parti, Uşak merkezde seçim sonuçlarına itiraz etti. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Uşak Adliyesi önünde yaptığı açıklamada Uşak merkez ilçe belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazda bulunduklarını, tespitlerine göre 3 bin 800'ün üzerinde geçersiz oy bulunduğunu söyledi.

Balıkesir'de de İYİ Parti seçim sonuçlarına itiraz etti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde de MHP adayı Mustafa Çetinkaya'nın 65 oy farkla kazandığı seçimlere İYİ Parti yetkilileri itiraz etti.

Hatay'da da İYİ Parti, Dörtyol ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti. Dörtyol ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Fadıl Keskin 32 bin 306, İYİ Parti adayı Metehan Duduoğlu ise 31 bin 459 oy alırken, geçersiz oy sayısı da 3 bin 43 oldu.

İYİ Parti, Aydın'ın Buharkent ilçesinde de itirazda bulundu.

Diğer partilerin itirazları

Büyük Birlik Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 14 ilçe ve beldede seçim tutanaklarında hata olduğu gerekçesiyle seçim kurullarına itirazda bulundu.

BBP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Konya'nın Yunak ve Taşkent, Malatya'nın Darende, Yozgat'ın Baydiğin, Eskişehir'in Günyüzü, Gaziantep'in Nurdağı, Tokat'ın Reşadiye, Sulusaray ilçeleri ile Gümüşhane'nin Öbektaşı, Niğde'nin Sazlıca, Elazığ'ın Arıncak ve Mollakendi, Kayseri'nin Sarıoğlan ve Develi, Şırnak'ın Kasrik ilçe ve beldelerinde oyların tekrar sayılmasını talep etti.

BBP Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, HDP Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yerel seçim sonuçlarına itiraz etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ise AK Parti'nin adayı Mustafa Güler 19 bin 970, rakibi Saadet Partisinin adayı Davut Efe ise 19 bin 732 oy aldı. Saadet Partisi İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak oyların yeniden sayılmasını talep etti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde AK Parti adayı Muhammet Mustafa Gültak'ın 3 bin 815 oy farkla kazandığı seçimlere ilişkin HDP tarafından itirazda bulunuldu.

Dün de AK Parti Osmaniye, Sivas, Rize ve Artvin'de, MHP, Osmaniye, Kırklareli ve Kırşehir'de, CHP Giresun ve Artvin'de, İYİ Parti Kırıkkale ve Manisa'da bazı sandık sonuçlarına itiraz etmişti.