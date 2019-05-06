YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar vermesine ilişkin, "YSK kararını verdi. Son sözü millet söyleyecek. YSK kazanana karar vermedi, halkın iradesini şaibesiz ve tartışmasız ortaya koyabilmesi için bir fırsat sundu. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

YSK'nin kararını açıklamasının ardından AK Parti yönetiminden ilk değerlendirmeler sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YSK kararını verdi. Son sözü millet söyleyecek. YSK kazanana karar vermedi, halkın iradesini şaibesiz ve tartışmasız ortaya koyabilmesi için bir fırsat sundu. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise karara ilişkin, şunları kaydetti:

"İstanbul'umuza hayırlı olsun. Milletimiz sandıkta son sözü söyleyecek, millet iradesi yerini bulacaktır."