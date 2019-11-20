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Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Partiyle ilgili bir öz eleştiri yaptığım için böyle bir kararın alınmasını yok hükmünde sayıyorum. Bununla ilgili gerekli itirazları Yüksek Disiplin Kurulu'na yapacağım" dedi.
Politika 20.11.2019, 13:40
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.
Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Disiplin Kurulu'nca "ihracına ilişkin tebliğ"in kendisine yapıldığını söyledi.
İhraç kararının kabul edilemez olduğunu belirten Ateş, şunları kaydetti:
Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında "CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğu" iddiasında bulunmuştu.
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