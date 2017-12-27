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Yıldırım'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşmesi

- Başbakan Yıldırım'ın Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşmesinde, Kudüs'ün statüsüne verilen önem vurgulandı, Filistinlilerin haklarının korunması için tüm İslam aleminin birlik içinde hareket etmesi gerektiği, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararın uluslararası toplumun güçlü bir mesajı olarak kayıtlara geçtiği dile getirildi - İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Türkiye'nin, köklü tarihi olan, dini ve beşeri bağlarının bulunduğu Körfez'in ve Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden Suudi Arabistan ile ilişkilere verdiği önem vurgulandı

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:31
Yıldırım'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşmesi
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RİYAD (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşmesinde, Kudüs'ün statüsüne verilen önem vurgulandı, Filistinlilerin haklarının korunması için tüm İslam aleminin birlik içinde hareket etmesi gerektiği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilen kararın uluslararası toplumun güçlü bir mesajı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın Kral Selman ile görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı, Türkiye'nin, köklü tarihi, dini ve beşeri bağlarının bulunduğu Körfez'in ve Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden Suudi Arabistan ile ilişkilere verdiği önem vurgulandı.

Bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, bölgedeki sınamalar ve sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Kudüs'ün statüsüne verilen önemin vurgulandığı görüşmede, Filistinlilerin haklarının korunması için tüm İslam aleminin birlik içinde hareket etmesi gerektiği, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararın uluslararası toplumun güçlü bir mesajı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Kral Selman ise Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kral Selman, Suudi Arabistan’ın Türkiye ile istişare ve işbirliğini sürdürmeye verdiği önemin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımKral Selmam Bin AbdülazizKudüs'ün StatüsüSuudi Arabistan Ile Ilişkiler
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