Yıldırım-Dodon görüşmesi

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile görüşmesinde, güçlenerek gelişmekte olan ilişkilerin daha da ileri götürülmesi için gerekli iradenin her iki tarafta da mevcut olduğu teyit edildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, dost Moldova'nın komşu olarak görüldüğü ve düzenli ikili üst düzey temasların sürdürülmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Gökoğuz Yeri'nin Moldova ile Türkiye arasında bir dostluk köprüsü teşkil ettiğinin vurgulandığı görüşmede, güçlenerek gelişmekte olan ilişkilerin daha da ileri götürülmesi için gerekli iradenin her iki tarafta da mevcut olduğu bir kez daha dile getirildi.