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Yıldırım, Boğatepe'nin girişimci kadınlarını kabul etti

- Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, başarılı çalışmalarla köyünün turizme kazandırılmasında önemli rol oynayan Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Ömür ve beraberindeki kadınları kabul etti - Yıldırım: - "Kadınlarımızın toplumda daha etkin yer almaları için sürekli düzenlemeler yapıyoruz. Anayasada kadına pozitif ayrımcılığı getirdik"

08 Mart 2018 Perşembe 17:17
Yıldırım, Boğatepe'nin girişimci kadınlarını kabul etti
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ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Kadınlarımızın toplumda daha etkin yer almaları için sürekli düzenlemeler yapıyoruz. Anayasada kadına pozitif ayrımcılığı getirdik." dedi.

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kars'ın merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve başarılı çalışmalarla köylerinin tanıtımında önemli rol oynayan Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Ömür ve beraberindeki kadınları kabul etti.

Binali Yıldırım, kabulde yaptığı konuşmada, "Sizleri buraya davet etmemizin sebebi, Anadolu'nun imkanları kısıtlı bir köyünde, ne kadar güzel şeylerin yapılabileceğini daha çok Türkiye'ye tanıtmaktır." dedi.

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'nin çalışmalarının, Türkiye sınırlarını da aştığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bütün kadınlar el ele vererek burada bir kültürü yaşatmak, o bölgenin doğal zenginliklerini en iyi şekilde tanıtmak, aynı zamanda da ekonomiye, aile ekonomisine katkı sağlamak için bir araya gelmişsiniz. Bunu kendi kendinize yeterli olabilmenin, bu özgüvene sahip olabilmenin verdiği bir başarı öyküsü olarak görüyoruz. Kadın bizim başımızın tacıdır. Peygamberimiz, 'Cennet annelerin ayağı altındadır.' diye boşuna söylememiş. Kadınlarımızın toplumda daha etkin yer almaları için sürekli düzenlemeler yapıyoruz. Anayasada kadına pozitif ayrımcılığı getirdik."

Dernek üyelerini tebrik eden Yıldırım, Boğatepe'nin tüm ülkeye örnek bir köy olduğunu söyledi.

Yıldırım çifti, daha sonra Dernek Başkanı Zümran Ömür ve dernek üyesi kadınları dinledi

Köyündeki başarılı çalışmalarla dikkati çeken ve öğrendiği Fransızca ile köyünün turizme kazandırılmasında önemli rol oynayan Zümran Ömür, Başbakan Yıldırım'a başkanı olduğu derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Ömür, peynir müzesi kurduklarını, 35 tür tıbbi bitki üzerinde çalıştıklarını, kadınlara Fransızca ve yoga dersleri aldırdıklarını söyleyerek, köylerinin tersine göç almaya başladığını dile getirdi.

Kabulde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey de yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüAK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin BeyribeyBaşbakan Binali YıldırımBoğatepe Çevre Ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran ÖmürUlaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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