"Yıkım ittifakına karşı 16 yıllık kazanımlarımıza sahip çıkmamız lazım"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Karşımızda bir ittifak var. Bu ittifak, 'Yaptırmam, durdururum, yıkarım.' diyor. İşte bu 'Yıkım ittifakına' karşı 16 yıllık demokratik kazanımlarımıza, ekonomik kazanımlarımıza ve diplomatik kazanımlarımıza hep birlikte sahip çıkmamız lazım." dedi.

Şahin, Birinci Meclis önünde AK Parti Gençlik Kolları ile Ankara Genç Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Konuşmasında, bu topraklara ümidini bağlamış bütün mazlumlar için çok çalışmaları gerektiğini dile getiren Şahin, omuz omuza, gönül gönüle vererek bu dava yükünü hep birlikte omuzlamaları gerektiğini söyledi.

Şahin, bölgesel ve küresel rekabet içerisinde oldukları devletlerin, Türkiye'nin gençlerinden korktuğuna dikkati çekerek, "Bu ülkenin genç enerjisinden korkuyorlar. Bölgesel ve küresel rekabette en büyük avantajımız, en büyük gücümüz genç nüfusumuz. Bu genç nüfusumuzu ne kadar büyük oranda gerçek anlamda bir nüfuza dönüştürebilirsek, bu yarışta o oranda öne geçeceğiz, önlerde yer alacağız." diye konuştu.

24 Haziran'daki seçimlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fatih Şahin, şunları kaydetti:

"Önümüzde 3 hafta var. 24 Haziran'da bizlerle birlikte bütün genç kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, komşumuzu, akrabalarınızı, bütün okul arkadaşlarımızı sandığa götürmeliyiz. Millet iradesinin güçlü bir şekilde sandığa yansımasını sağlamalıyız. Karşımızda bir ittifak var. Bu ittifak, 'Yaptırmam, durdururum, yıkarım.' diyor. İşte bu 'Yıkım ittifakına' karşı 16 yıllık demokratik kazanımlarımıza, ekonomik kazanımlarımıza ve diplomatik kazanımlarımıza hep birlikte sahip çıkmamız lazım."

- "Bu ses, bayrağı devralacak nesillerin sesidir"

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir de bu yeni kurtuluş mücadelesinde gençler olarak Türkiye'nin şahlanışı için gayret edeceklerine söz verdiklerini söyledi.

Meclis önünden yükselen sesin, bu ülkenin yerli ve milli gençliğinin sesi olduğunu aktaran Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ses, ülkemizin ve coğrafyamızın üzerinde kirli emelleri olanlara karşı 'Erkenden sevinmeyin, arkadan gelen yiğitler var.' diyenlerin sesidir. Bu ses, Alparslan'dan, Fatih'ten, Sultan Abdülhamit'ten, Seyit Çavuş'tan ve Recep Tayyip Erdoğan'dan bayrağı devralacak nesillerin sesidir."

Programa, AK Parti milletvekili adayları, Ankara Genç Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.