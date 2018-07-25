"Yerel seçimlerde 15 belediyenin tamamına talibiz"

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün atanan AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, yerel seçimlerde 15 belediyenin tamamını kazanarak, ak belediyeciliği Eskişehir ile tanıştıracaklarını söyledi.

Çalışkan, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, herkese faydalı ve kente değer katacak görevleri yerine getirmek istediğini vurguladı.

AK Parti'ye emeği geçen herkesle birlikte çalışacaklarını ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"Yaklaşan yerel seçimlerde 15 belediyenin tamamını kazanmaya yönelik kapsayıcı, kucaklayıcı, çalışmayı teşvik edici olmayı hedefliyoruz. Herkesi kapsayan bir yönetim kurmayı arzuluyoruz. Teşkilat içinde 15 yıldır çalışıyorum. En kısa sürede entegre olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi gönüllere girmeyi kendimize düstur edindik. Her kapıyı çalıp, her gönüle gireceğiz. Yerel seçimlerde 15 belediyenin tamamını kazanarak, ak belediyeciliği Eskişehir ile tanıştıracağız."