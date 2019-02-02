Yerel seçime doğru

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Kırşehir Belediye Başkanı Adayı Selahattin Ekicioğlu'nun açıkladığı 70 projenin hayata geçirilmesi için her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, milletvekili İlhan, Belediye Başkan Adayı Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Baran Genç ve İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak, hazırlanan projelerle ilgili bilgi verdi.

İlhan, adayları Ekicioğlu'nun tüm Kırşehir'i karış karış gezerek projelerini anlattığını belirterek, "Tüm halkla iç içe, birebir temaslarda bulunarak Kırşehir'in bütün dertlerini sorunlarını dinleyerek taşın altına elini sokması gerekiyordu ve bunu yaptı. Pazar yerini gezdiğimizde bize karşı müthiş bir sevginin oluştuğunu gözlemledik. Belediye Başkanı adayımız Selahattin Ekicioğlu'nun 70 projesi var. Bu 70 projeyi de bir bir hayata geçireceğiz. Bunun için her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sanayi bölgesinin de çok sıkıntılarının olduğunu vurgulayan İlhan, seçimi kazandıkları takdirde buranın da sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Selahattin Ekicioğlu da topluma rol model olmayı arzu ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kamuoyuyla yaptığımız görüşmelerde siyasette de olmamız gerektiği sonucu çıktı ve başkan adayı olarak yola çıktık. Seçildikten sonra sadece CHP ve İyi Parti'nin değil herkesin belediye başkanı olacağım. Şehri beraber yöneteceğiz. Biz kenti Kırşehir ile yöneteceğiz. Belediyeciliği üretime yönlendirmek zorundayız."