"Yerel seçim hazırlıklarına kasım ayında başlarız"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Hazırlıklara kasım ayı gibi başlarız." dedi.

Ünal, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Papaz Andrew Craig Brunson davası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım tehdidinin hatırlatılması üzerine Ünal, "Müttefikliğin gereği olarak bütün sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen maalesef Suriye'de terör örgütüne 5 bin tır ve iki bin kargo uçağı silah yardımı ile hemen bizim sınırımızda PYD'den dolayısıyla PKK'dan oluşan 30 bin kişilik bir milis gücü oluşturma cüretine bile maalesef ABD kalkıştı. Buna rağmen biz ısrarla her defasında pozisyonumuzu koruyarak diğer taraftan müttefikliğin gereğini ABD'ye hatırlatarak bugüne kadar geldik." ifadesini kullandı.

Ünal, Türkiye-ABD ilişkilerinde gelinen noktaya ilişkin, "Rahip Brunson üzerinden Türkiye'ye tehditler savrulması tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Her şeyden önce bu, diplomasinin, uluslararası ilişkilerin nezaketine uymadığı gibi Türkiye egemen bir devlettir ve Türkiye'ye dönük herhangi bir şekilde birilerinin tehdit diliyle konuşmasını asla kabul edemeyiz. Söz konusu husus yargının meselesi ve görünen o ki söz konusu kişi onlar için çok önemli. Kalkıp 'Bunu serbest bırakın' demek her şeyden önce Türkiye'nin yargısına, hukuk sistemine ve egemenlik hakkına yönelik bir saygısızlıktır." dedi.

- Uluslararası AK Parti Sempozyumu

Muhalefetin, "Yargı iktidardan talimat alıyor' şeklindeki eleştirilerine yanıt veren Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk yargısına niye hakaret ediyorsunuz? Sizin istediğiniz kararları verdiği zaman 'Namuslu hakimler var' diyecekseniz, sizin istemediğiniz kararlar verildiği zaman diyeceksiniz ki 'İktidardan talimat alıyor.' Böyle bir çifte standart olmaz. Bu bakış açısı Türkiye'ye maalesef zarar veriyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 8 yıldan beri bunu bilinçli ve sistematik bir şekilde yürütüyor. Bu konuda saatlerce konuşabilirim, açık kaynaklardan 50 bine yakın belge koyabilirim. Hatta bu konuda, 52 bin belgenin araştırıldığı 'Yönünü şaşıran ok' isimli çok güzel bir kitap yayınlandı, bunu önerebilirim."

Ünal, 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yurt dışından çok sayıda misafirin katılımıyla "Uluslararası AK Parti Sempozyumu" düzenleyeceklerini bildirdi.

"AK Parti yönetiminde köklü bir değişim olur mu?" sorusu üzerine Ünal, şunları kaydetti:

"AK Parti 2002'den bu yana her genel seçimde yüzde 50-55 oranında bir yenilenme mutlaka gerçekleştirdi. Yerel seçimlerde aynı oranda bir yenilenme gerçekleştiririz. 16 yıldan beri AK Parti neden her seferinde kazanıyor, her seferinde kendi krizlerine aşarak, sorunlarını çözerek ve kendini yenileyerek yoluna devam ediyor, tam da işte bu sebepten. Grup yönetimimizde yaptığımız değişikliklere, kabineyle ilgili oluşturduğumuz çerçeveye ve bunlardaki anlayışa baktığımızda kongrede de nasıl bir değişiklik ortaya çıkacağının izlerini çok net bir şekilde görebilirsiniz."

"Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin bir takvim söz konusu mu?" sorusuna Ünal, "Yerel seçim hazırlıklarına kasım ayı gibi başlarız." yanıtını verdi.