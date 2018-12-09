ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Benim, Yenimahalle'ye vefa borcum var." dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yaşar, Haymana Dernekler Federasyonu tarafından BOTAŞ Tesisleri’nde düzenlenen yemeğe katıldı.

Yaşar, yemekte yaptığı konuşmada, 10 yıldır belediye başkanı olduğunu, Yenimahalle'nin hem sosyal alanlarıyla hem de modern çehresiyle vatandaşlar tarafından tercih edilen ilçelerin başında geldiğini belirtti.

"Belediye başkanlığı, siyaset makamı değil hizmet makamıdır." diyen Yaşar, "Benim ne paraya ne mevkiye ihtiyacım var. Benim Yenimahalle’ye vefa borcum var. Ben Yenimahalleli vatandaşımız daha iyi şartlarda, mutlu oldukları bir ilçede yaşasınlar diye çalışıyorum. Ben cumhuriyetin kuruluş felsefesine inananlardanım. Bizim tutkalımız cumhuriyettir." ifadelerini kullandı.

Yenimahalle’nin Türkiye’de en hızlı gelişen ilçe olduğunu vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:

"Bugün Yenimahalle Türkiye’nin en hızlı gelişen ilçesidir. Bunu ben değil anketler, veriler söylüyor. Biz sizlerin parasını sizlere harcıyor ve kaynakları verimli kullanıyoruz. Hemşehri dernekleri gelenek ve görenekleri yaşatmak, hemşehrilik bilincini aşılamak açısından çok önemli. O yüzden bu tarz derneklere sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum.”

Haymana Dernekler Federasyonu Başkanı Suat Dinç de "Yenimahalle’de ikamet eden çok sayıda Haymanalı mevcut. Aynı zamanda Yenimahalle’de Haymanalı esnaf arkadaşlarımız da var. Hepsi sizden çok memnun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Her zaman bizlere kapınızı açtınız." değerlendirmesinde bulundu.