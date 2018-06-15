YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bu seçim ilklerin seçimi. Yeni bir dönemi, yeni bir yüzyılı beraber başlatıyoruz çünkü yeni hükümet sistemiz, ülkemize, milletimize çok şey kazandıracaktır." dedi.

Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güven ve barış içerisinde bir bayram geçirdiğini söyledi.

Ramazan ve seçim havasının bir arada geçtiğini aktaran Bozdağ, herkesin eteğinde, heybesinde ne varsa onu bu süreçte millete anlattığını belirtti.

Bozdağ, adayların, partilerin, vatandaşların, herkesin bu süreçte konuştuğunu ve işin doğrusunun da bu olduğunu vurgulayarak "Biz ülkemizin önümüzdeki 5 yıl kimler tarafından yönetileceğine, kimler tarafından mecliste temsil edileceğine karar vereceğiz. Emaneti alanlar bizim adımıza, ülkemiz hakkında 5 yıllık süreyle karar verecekler ve yönetimde bulunacaklar. O nedenle ciddi bir süreci beraber yaşıyoruz." diye konuştu.

AK Parti teşkilatının her kademesinin bu süreçte alın teri döktüğünü dile getiren Bozdağ, teşkilatların, gönüllülerin adaylardan daha çok çalıştığına dikkati çekti.

Bozdağ, AK Parti'nin esas gücünün de buradan kaynaklandığına değinerek şöyle devam etti:

"İşimizi, seçim günü tutanakları alıp işi kesinleştirene kadar gevşetmeyeceğiz, aynı tempoda şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra da devam ettireceğiz. Türkiye seçimle beraber önemli bir sürece giriyor. Bir yandan yeni bir hükümet sistemini ayın 24'ünde bütün kurum ve kurallarıyla beraber yürürlüğe koyacağız, öte yandan bu sisteme göre ilk defa parlamento üyelerini ve ilk defa hükümeti yani cumhurbaşkanını seçeceğiz. Bu seçim ilklerin seçimi. Yeni bir dönemi, yeni bir yüzyılı beraber başlatıyoruz çünkü yeni hükümet sistemiz, ülkemize, milletimize çok şey kazandıracaktır. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, güçlü parlamento, güçlü hükümet kalıcı hale gelecektir. Milletimizin iktidarları ve parlamentoyu belirlemedeki yegane merci oluşu daha netleşir. Yeni sistem size, bize, hepimize, bu milletin bütün şerefli evlatlarına hem milletvekilini doğrudan seçme yetkisi veriyor hem de hükümeti doğrudan seçme yetkisi veriyor. Hükümeti de milletin vekillerini de doğrudan biz seçeceğiz. Bu büyük bir güçtür."

- "Onlar eski Türkiye'yi vadediyor"

Demokrasinin sigortası ve güvencesinin millet olduğunu, bu güven oyunu da iktidarın sandıkta milletten alacağını vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:

"Öyle vekil transferiyle, parayla, şantajla, tehditle, baskıyla iktidar değiştirmek veya iktidar düşürmek mümkün olmayacak. İktidarı verecek de alacak da sadece aziz milletimizin fertleridir. Onun dışında hiçbir güç iktidar tayin edemeyecektir. O yüzden milletten iktidar yetkisi alamayanlar arada, derede, kriz ve kaos döneminde iktidarın ortağı olarak iktidara gelebilenler bu sisteme karşı duruyorlar. Ne diyor diğerleri? Eskiyi vadediyorlar. Biz geleceği vadediyoruz, önümüze bakacağız. Türkiye daha güçlü geleceğe gidecek ama onlar diyor ki 'Biz eskiye döneceğiz, parlamenter sisteme geri döneceğiz.' Onlar eski Türkiye'yi vadediyor, geçmişi, krizi, kaosu, sıkıntıyı, koalisyonları vadediyor ama biz yeni bir Türkiye'yi, gelecekte daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye'yi vadediyoruz. Geleceğe yürüyelim geriye bakmayalım çünkü biz geride çok şey kaybettik, çok bedel ödedik. Artık yeni kayıplarımızın olmaması, yeni bedeller ödemememiz için önümüze bakmamız lazım. Bunlar dönmüş arkaya bakıyorlar, 'Önümüzde millet için iyi işler yok.' diyorlar. Arkada bıraktıklarımızı biz biliyoruz. Bir sürü darbe yaşadık, bir sürü fidanları toprağa verdik, neler yaşadık neler, bir sürü ekonomik kriz yaşadık, ne bedeller ödedik."

Bozdağ, Türkiye'yi yeniden o dönemlere döndüremeyeceklerini dile getirerek "Şimdi konuşuyorlar, 'Biz gelince yapacağız.' Yapamazlar, güçleri yetmez çünkü görüyoruz ki yeni dönemde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi milletimizin dua ve desteğiyle olacak. Parlamentoda da çoğunluk Cumhur İttifakı'nda ve AK Parti'de olacaktır. Biz bunu çok net görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "Bunlar her şeye karşı insanlar"

Diğer partilerin milleti aldattığını, artık eski sisteme geri dönülemeyeceğini savunan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Artık bir daha geri döndürülemez bir Türkiye var, biz ileri gideceğiz. Ey muhalefet, eğer sizin Türkiye'nin ileri gitmesi için sözünüz varsa buyurun onu söyleyin. Yapacaklarınız varsa buyurun onu söyleyin. Yeni sistemin nasıl inşa edilmesini istiyorsunuz, görüşleriniz varsa buyurun ama bunların bir şeyin inşasına dair görüşleri yok. Her şeyi durdurmaya, yıkmaya dair görüşleri var. Bunlar her şeye karşı insanlar. Dün birinci köprüye karşıydılar, daha sonra köprünün satılmasına ve ikinci köprüye karşı çıktılar. Şimdi üçüncü havaalanına karşılar, Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne karşı çıktılar, hele hele üniversiteye karşı çıktılar. Şehir hastanelerine israf diyorlar, karşı duruyorlar. Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar, nükleer güç santrallerine, yerli otomobile, kendi savunma sanayimizi geliştirmemize karşı çıkıyorlar. Bunlar neye karşı çıkmıyor? Türkiye'nin bugün bulunduğu noktadan çok ilerisi sıçraması için ne varsa hepsine karşı çıkıyorlar. Eğer bunlar olsaydı biz Yozgat'a Bozok Üniversitesini asla getiremezdik. Çünkü bunların öyle bir vizyonu yok. Eğer bunlar olsa yüksek hızlı tren Yozgat'a gelmezdi, havaalanı Yozgat'a gelmezdi başka yerlere de gitmezdi. Bunlar durdurma ekibi, bunlar çivi çakmama, çivi çaktırmama ekibi, bunlar yıkım ekibi. Onun için bizim bunlara karşı hep beraber durmamız lazım."

(Sürecek)