Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi

TBMM (AA) - AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen Askeralma Kanunu Teklifi'nin müzakereleri Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirilecek.
Muhabir: Sinan Uslu
Yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Ramazan Bayramı sonrasında görüşülecek.
TBMM (AA) - AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen Askeralma Kanunu Teklifi'nin müzakereleri Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirilecek.
Muhabir: Sinan Uslu