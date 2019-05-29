Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi

Yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Ramazan Bayramı sonrasında görüşülecek.

Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi
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TBMM (AA) - AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen Askeralma Kanunu Teklifi'nin müzakereleri Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirilecek.

Meclis, 1-9 Haziran'da ara vereceği için 65 maddeden oluşan kapsamlı bir teklif olan düzenlenmenin görüşmeleri bayram tatili sonrası yapılacak.

Muhabir: Sinan Uslu

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