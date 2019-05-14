Yavaş'tan, Akşener'e nezaket ziyareti

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.

Parti Genel Merkezi‘nde basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından Yavaş, gazetecilere açıklamada bulundu.

Yavaş, nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "19 Mayıs etkinliklerimiz var. Bu sene 100'üncü yılı Ankara'da coşkuyla kutlamak istiyoruz. Akşam da Haluk Levent konserimiz vardı, kendisini konsere de davet ettim." diye konuştu.

Yavaş gazetecilerin, belediye meclis toplantısında "yetki devri" konusunda çıkan tartışmalara ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Belediye Meclisinde, kanunda açık hüküm var. Belediyeyi, belediye başkanı temsil eder ancak onlar 'Biz temsil edelim' diyorlar. Kanuna aykırı davranıyorlar. Bu nedenle hemen ikinci günde savcılığa şikayet ettiler. Türkiye'de herhalde en çabuk savcılığa şikayet edilen belediye başkanı ben oldum ama savcılık, 'Belediye başkanının verdiği kararlara karşı idare mahkemesine gidebilirsiniz.' diye karar verdi. Israrcı davranıyorlar. Şirketlerin yönetiminde neden bu kadar etkili olmak istediklerini anlamak mümkün değil ancak şirketlerin yönetimi değiştikçe tabii birtakım izlenimlerimiz oluyor, onları da kamuoyuyla paylaşacağız."