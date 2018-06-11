SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Yaparsa yine AK Parti yapar, AK Parti'nin dışındaki insanlar yıkmak, yakmak, geriye dönmek için geliyor. Türkiye zaman kaybetsin diye geliyorlar. Bunları düşünerek bu aziz milletin en doğru kararı vereceğine inanıyorum." dedi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde Hükümet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Yılmaz, geçen yıl yapılan referandumda millete, hükümeti kurma yetkisi verildiğini aktardı.

Şimdi o iradenin bu seçimde uygulamasına geçildiğini dile getiren Yılmaz, "Sabahleyin iki oy kullanacaksınız, akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Yani hükümeti kurma yetkisini siz kime vermişseniz, o millete ilan edilecek. Milletin hükümeti kurma yetkisi verdiği kimse işte cumhurbaşkanı adaylarından birisi." diye konuştu.

Yılmaz, egemenliğin milletin olduğunu, hükümeti kurma yetkisinin millete verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sandıkta bir seçim daha yapacağız, o da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yasa yapar, bu yasanın milletvekilleri vardır. Dolayısıyla parlamentonun üyesi olacak milletvekillerini de seçeceksiniz. Hükümeti kurmak için cumhurbaşkanı seçeceksiniz, parlamentoyu oluşturmak için de milletvekillerini seçeceksiniz. Biz aziz milletimize güveniyoruz. Türkiye, 16 yıl süre içerisinde dünyadaki bütün diğer yönetilen ülkelerden kat kat daha iyi yönetildi. Daha iyi yönetildiğini bilmek için dünyadaki ortalama büyüme yüzde 4'ler civarındayken Türkiye'de yüzde 7'ler civarında. Biz bazen bunu söylediğimizde 'ya bu AK Parti'lidir, böyle söylüyor' derler. Biz de diyoruz ki illa bizim söylememiz gerekmez, Türkiye'nin nereye geldiğini anlamak için Türkiye'ye dışarıdan bakmak lazım."

Türkiye'nin milli gelirini üçe katladığına işaret eden Yılmaz, son 16 yılda yapılan çalışmalarla da bölgesinde süper güç olduğunu söyledi.

Yılmaz, AK Parti'ye destek verenlerin başını öne eğdirecek hiçbir iş yapmadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki milletimize güveniyoruz, bizim dışımızdaki partiler sizden gelip oy isteyecekler. Ama ne için isteyecekler biliyor musunuz? 'Milletin elindeki hükümeti kurma yetkisini geri alacağım' diyor. 'Parlamenter sisteme geçeceğim' diyenler var değil mi? Onlara sormanız gereken şu, 'niye bizim elimizden hükümeti kurma yetkisini alıyorsun? Yani biz bilemez miyiz? Bizim aklımız yetmez mi? Biz cahil miyiz? Niye alıyorsun?' Milletin şu ana kadar yanlış yaptığı görüldü mü? Milletin referandumda aldığı yetkiyi elinden almamak lazım. Onlar bu halka 'cahil' diyemediklerinden, ama öyle düşünüyorlar da, 'bu halk kimi seçeceğini bilemez' diyemediklerinden örtülü bir şekilde 'parlamenter rejime geri döneceğiz' diyorlar. Emaneti sahibine teslim etmişiz, bunu elinden geriye niye alıyorsun? Ayak oyunları yapmak istiyorlar da ondan."

Bazı cumhurbaşkanı adaylarının, seçim vaatleriyle söylemlerinin çeliştiğini belirten Yılmaz, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eğitim sistemini değiştireceğine yönelik söylemini eleştirdi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Yılmaz, bu zor dönemde güçlü bir hükümetin olması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, Türkiye'nin bölgesinde süper güç olduğunu ve bundan sonra da çok daya iyi olacağını ifade ederek, "Yaparsa yine AK Parti yapar, AK Parti'nin dışındaki insanlar yıkmak, yakmak, geriye dönmek için geliyor. Türkiye zaman kaybetsin diye geliyorlar. Bunları düşünerek bu aziz milletin en doğru kararı vereceğine inanıyorum." dedi.

İsmet Yılmaz, daha sonra Zara ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.