Volkan Bozkır, Rusya Büyükelçisini kabul etti

TBMM (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Bizim bütün arzumuz, İdlib'de sivil insanlarla militan grupların ayırt edilmesi ve burada olabilecek herhangi bir harekat sırasında sivil kaybının ortaya çıkmamasıdır. Bunun sonucunda da herkesin çekindiği göç dalgasının meydana gelmemesidir." dedi.

Bozkır, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u Meclisteki makamında kabul etti.

Görüşme öncesi konuşan Bozkır, Yerhov'un nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Kendisi ile bölgelerimizdeki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunacağız. Ancak daha da önemlisi Rusya Devlet Duması Başkanı Sayın Volodin'in geçtiğimiz ayda Türkiye'ye resmi bir ziyareti olmuştu; orada çok önemli bir proje üzerinde birlikte hareket etme kararı aldık." dedi.

Volkan Bozkır, Rusya Federasyonu-Türkiye ilişkilerinde üst düzey stratejik işbirliği mekanizmasının olduğunu ifade etti.

"Dışişleri Bakanlarımız, Enerji Bakanlarımız ve benim de eskiden eşbaşkanlığını yürüttüğüm Türk-Rus Toplumsal Forumu olarak, üç ayaklı çok önemli bir ilişki var." diyen Bozkır, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin'in, bu ilişkinin parlamento düzeyinde de devamını kararlaştırdığını kaydetti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede, iki Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Suski ve Sayın Kosaçev'le, benim bu ilişkiyi tesis etmemiz ve geliştirmemiz kararı alındı. Sayın Büyükelçi ile kurulacak mekanizma konusunda da görüş teatisinde bulunacağız. Parlamento düzeyinde de Türkiye ile dost ve müttefik Rusya Federasyonu arasında ilişkilerin geliştirilmesine çaba sarf edeceğiz. Kendisi Türkiye'nin dostu büyükelçidir, uzun yıllar İstanbul'da görev yaptıktan sonra Ankara'da birlikte çalışıyoruz. Kendisine bu önemli dönemdeki çok zor çalışmalarında da başarılar diliyorum. Sayın Büyükelçiye nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."

"Çok yoğun temas trafiği"

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da eski dostu olarak nitelendirdiği Bozkır ile tekrar bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bu görüşmenin uzun zamandan beri planlanlandığını vurgulayan Yerhov, görüşmede, Bozkır'ın belirttiği gibi, parlamenterler arasındaki ilişkileri nasıl geliştirecekleri konusunda kafa yoracaklarını söyledi.

Yerhov, görüşülmesi gereken çok ciddi konular olduğunu ifade ederek, "Çünkü, parlamenterler arasındaki iş birliğimiz, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok önemli ve organik parçasıdır. Parlamenterlerimiz arasında zaten çok güzel bir iş birliği mevcuttur, çok yoğun temas trafiği söz konusudur." diye konuştu.

Büyükelçi Yerhov, iki ülke parlamenterleri arasında hem ikili hem de çok yönlü, üzerinde durulan ve yürütülen projeler olduğunu belirtti.

Volodin Ankara'da iken bu projelerin görüşmelerinin başlatıldığını ve şu anda da bunun devamını getireceklerini ifade eden Yerhov, "Buna, ekim ayının başında Antalya'da gerçekleştirilecek Avrasya Parlamenter Başkanları Toplantısı esnasında da devam edilecek. Tüm bu projeler ve planları bugün Sayın Başkan'la ele alacağız. Bunun dışında tabii ki de bölgede cereyan eden olayları, gelişmeleri beraber değerlendirme fırsatımız olacaktır." diye konuştu.

7-8 Eylül'de İran'da yapılacak üçlü zirve

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, "7-8 Eylül'de İran'da yapılacak, Türkiye-Rusya-İran ülkelerinin katılacağı üçlü zirveden Türkiye'nin ne beklediğinin" sorulması üzerine, bölgede tarihi geçmişi olan, son derece tecrübeli ve bölge ile ilgili kararlarda başarıya ulaşan üç ülkeden bahsedildiğini belirtti.

Türkiye, Rusya ve İran'ın, Suriye krizinde bugünkü noktaya gelinmesinde Astana ve Soçi süreçleriyle çok önemli adım attıklarını anlatan Bozkır, şöyle konuştu:

"Adeta akamete uğramış Cenevre sürecinin canlandırılması için önemli bir adım teşkil etmiştir. Cuma günü Tahran'da yapılacak üçlü zirvenin sonuçlarından ben şahsen çok umutluyum. Çünkü, bölgeyi tanıyan, bölge ile ilgili sorumluluk üstlenmiş üç ülke bu bölgenin barış içinde en iyi şekilde geleceğe bakması için gerekli kararları alacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı bu toplantıdan sonra yapılacak açıklamalarla da bunun pekiştiğini göreceğiz."

"Suriye topraklarında kalıcı barışın tesisi en büyük temennimiz"

Büyükelçi Aleksey Yerhov ise aynı soruya ilişkin, Volkan Bozkır'ın ifadelerine yüzde yüz katıldığını belirterek, "Beraber düzenlemeye gayret gösterdiğimiz bu etkinlik, çok hassas tarihlerde yapılacaktır. Suriye topraklarında kalıcı barışın tesisi, en büyük temennimizdir." dedi.

Bozkır, "Rusya'nın İdlip operasyonu var. ABD'nin kaygıları var bununla ilgili. Türkiye ne tavsiye ediyor Rusya'ya, neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İdlib konusunda olsun, Suriye konusunda olsun, dostumuz Rusya Federasyonu ile her düzeyde çok yakın temas içerisindeyiz. Bizim bütün arzumuz, İdlib'de sivil insanlarla militan grupların ayırt edilmesi ve burada olabilecek herhangi bir harekat sırasında sivil kaybının ortaya çıkmamasıdır. Bunun sonucunda da herkesin son derece çekindiği göç dalgasının meydana gelmemesidir. Rusya Federasyonu ile bütün görüşmelerimizde bunlar ele alındı. Sanıyorum cuma günkü zirvede de bununla ilgili önemli kararlar alınacaktır."

Aynı soruyu yanıtlayan Aleksey Yerhov da Suriye ve özellikle Suriye'nin kuzeyindeki durum konusunda, Türk partnerleriyle çok sıkı, işbirliği ve temas içerisinde olduklarını vurguladı.

Konunun sürekli gündemde olduğuna ve hiç gündemden düşmediğine işaret eden Yerhov, "Bu işbirliğimizin temelinde ortak yaklaşımların üretilmesi ve tesis edilmesinin temel amacı, kalıcı barışın tesisidir. Sayın Başkanımızın sözlerine yine yüzde yüz katılıyorum, 7-8 Eylül'de yapılacak zirvede, çözümün üretilmesi için mükemmel fırsat doğacaktır." diye konuştu.

Muhabir: Coşkun Ergül