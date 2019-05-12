Vali Şahin'den

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin ailenin toplumun temeli olduğunu belirterek, "Ailedeki bireylere ve dolayısıyla topluma sevginin, merhametin, hayatın ve güzelliğin anlamını öğreten annedir. Anneler saf ve gerçek sevgiyle çocuklarını sabır teknesinde yoğurarak onları hayata ve topluma hazırlarlar." ifadesini kullandı.

Şahin, "Anneler Günü" dolayısıyla mesaj yayımlayarak tüm annelerin Anneler Gününü kutladı.

Ailenin kalbinin anne olduğunu vurgulayan Şahin, "Ailedeki bireylere ve dolayısıyla topluma sevginin, merhametin, hayatın ve güzelliğin anlamını öğreten annedir. Anneler saf ve gerçek sevgiyle çocuklarını sabır teknesinde yoğurarak onları hayata ve topluma hazırlarlar. Çocuklar inançlarını, örflerini, gelenek ve göreneklerini, kültürlerini, şefkat ve merhameti ilk önce anne mektebinde öğrenirler." değerlendirmesinde bulundu.

Annelerin hayatlarını çocuklarına adadığını ve hiç bir fedakarlıktan kaçınmadığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Uykusu, uyanışı, sevinci, üzüntüsü, gülüşü ve ağlayışı çocukları olan kişidir anne. 'Büyüyüp adam olacaksın, ailene, memleketine, milletine ve insanlığa hizmet edeceksin yavrum.' diyen kişidir anne. Anne, çocuğunun geleceğinde yaşayan kişinin adıdır ve yeryüzünün en güzel adıdır.

Her mayıs ayının ikinci pazarı kutladığımız Anneler Günü vesilesiyle tüm annelerimizi tebrik ediyor, milletimizin geleceğini inşa etme hususunda gösterdikleri emek ve fedakarlıkları önünde saygıyla eğiliyor, devletin ve vatanın selameti, milletin huzuru için evlatlarını feda eden şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelere minnet, saygı ve şükranlarımı sunuyorum."