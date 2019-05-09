'Usulsüzlük yok diyemeyenler hukuksuzluğu meşrulaştırmaya çalışmaktadır'

ANKARA (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçmenin iradesine yapılan operasyon açıkken CHP'nin tek savunmasının "Bu usulsüzlükleri biz mi yaptık?" olduğunu aktaran Büyükataman, "(Usulsüzlük yok) diyemeyenler hak, hukuk, adalet sözlerinin arkasına sığınarak haksızlığı, hukuksuzluğu ve adaletsizliği meşrulaştırmaya çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin panik ve telaş halinin şüphe uyandırdığını savunan Büyükataman, YSK'nin 7 üyesinin isimlerinin tek tek okunarak yuhalatılmasını da eleştirdi.

"Bugün İstanbul'da 'Her şey çok güzel olacak' diyenler ile 2009'da sözde açılım sürecini başlatırken 'Güzel şeyler olacak' diyen zihniyet aynı zihniyettir." görüşünü aktaran Büyükataman, yeni bir felakete geçit vermemek için hazır ve kararlı olduklarını bildirdi.

Büyükataman, "Bir yandan Abdullah Gül, bir yandan Davutoğlu, bir yandan Arınç sistemli bir şekilde Türk siyasetini yeniden dizayn etme gayretine girişmişlerdir. Türk milleti bu tiyatroyu daha önce izledi. Bunlara ağzının payını verdi, yeniden vermek için 23 Haziran'ı fırsat bilmektedir." ifadesini kullandı.

Bazı çevrelerin sosyal medyadaki tutumunu da eleştiren Büyükataman, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçmişte 'Dağdaki çobanla benim oyum bir mi olacak?' diyecek kadar demokrasiden ve toplumsal değerlerden uzak olan ve toplumdan kopuk yaşayan bu tiplerin toplum adına söz söylemesi kabul edilir türden değildir. Yeni Atilla Taş özentileri ile karşı karşıyayız. Müsterihiz ki tüm bu gelişmeler, aziz Türk milletinin gözleri önünde cereyan etmektedir. TV'lerde, radyolarda, sosyal medyada sürekli olarak baskın gözüküp halkın duygularını, düşüncelerini yönlendireceğini zannedenler hüsrana uğrayacaktır. Türk milletinin iradesinin önünde hiçbir gücün durması mümkün değildir."

"Verin dokunulmazlığın kaldırılması dilekçesini"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'ye yönelik, "Eğer delikanlı gibi Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yönelik tehdit ve hakaretlerinizin arkasındaysanız verin dokunulmazlığın kaldırılması dilekçesini. MHP olarak size her türlü kolaylığı sağlayacağız." çağrısında bulundu.

Akçay, AA'ya yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı ve sözcülerinin bulundukları her ortamda, buldukları her mikrofona "nefret dillerini kustuklarını" söyledi.

CHP sözcülerinin hakaretlerine, tehditlerine, iftiralarına, ajitasyonlarına maruz kalmayan bulunmadığını, Türkiye Cumhuriyetinin yargı kurumlarını, özellikle de YSK'yi hedef alarak hukuku ve demokrasiyi yıpratmakta bir sakınca görmediklerini belirten Akçay, "Demokrasinin koruyucusu ve uygulayıcısı yargı ve hukuk kurullarının kararlarını hukuki bakımdan değerlendirmek yerine tehdit ve hakaret diliyle kaos ve kriz pompalıyorlar." dedi.

"Bu tayfanın Kabataş Devri baltalarıyla siyasi rakiplerine saldırarak, tahkir ederek, galebe çalma çabası bir hastalık haline gelmiştir." ifadesini kullanan Akçay, CHP'nin yönetici ve sözcülerinin samimiyetsizlik ve alaycılığının, rakiplerinin değil ancak kendilerinin zaaflarını ele verdiğini dile getirdi.

Mahalle ağzını siyasetlerinin dili haline getirenlerin, MHP'ye karşı hakaret dilini kullananların her konuşmalarında zehirlerini akıtmalarına rağmen hala üsluptan, siyasi nezaketten bahsetmelerinin "komik" olduğunu ifade eden Akçay, şunları kaydetti:

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Sayın Genel Başkanımızın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik dokunulmazlık çağrısına verdiği tepki, CHP'nin hakaretlerle dolu zehirli dil karnesine yerleşmiştir. Mevzubahis olan CHP'nin korkup ürkmesidir. Özgür Özel laf kalabalığı yaparak Sayın Genel Başkanımızın dokunulmazlık çağrısını bağlamından koparmak istemekte ve içeriğinin tartışılmasını engellemeyi amaçlamaktadır.

CHP sözcülerine bir kez daha anlatıyorum: Milletimizin size verdiği temsil yetkisinin arkasına sığınarak ülkemizin kurumlarına, hukuk ve demokrasiye fütursuzca saldıramazsınız. YSK'ye yönelik kullandığınız hakaret ve tehdit dilinin arkasındaysanız muhataplarınızın da kendilerini ve devlet kurumlarını savunma hakkına ve yargı önünde hesaplaşma hakkına da rıza göstereceksiniz. Kendi siyasi ahlaksızlığınızı dışa vurduğunuz hakaret ve tehdit dilinizi kullanmaktan imtina edenlerin kendilerini savunma hakkına razı olacaksınız. Eğer delikanlı gibi YSK'ye yönelik tehdit ve hakaretlerinizin arkasındaysanız verin dokunulmazlığın kaldırılması dilekçesini. MHP olarak size her türlü kolaylığı sağlayacağız. Ey CHP, titre ve kendine dön."