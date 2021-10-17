Ümit Özdağ Meral Akşener'i Çok Sert Bir Şekilde Eleştirdi

Türkiye'nin en genç siyasi partilerinden birisi olan Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, Haber365 sitesinde yer alan habere göre son derece önemli açıklamalarda bulundu. Hedefinde ise eski partisinin genel başkanı Meral Akşener vardı.

Anayasa Tartışmaları Yersiz

Ümit Özdağ ilk olarak Anayasa değişiklikleri hakkında konuştu ve şunları ifade etti; Türkiye son dönemde çok kötü bir biçimde yönetiliyor. Ülkemizde milyonlarca kaçak sığınmacı var. Aynı zamanda ekonomi neredeyse çökme aşamasına gelmiş durumda. Bunun yanı sıra henüz 2 yıl önce birçok maddesi değişmiş olan anayasanın yeniden gündeme gelmesi ve bunun değiştirilmesine dair tekliflerin yapılması kesinlikle çok yersiz. Böyle olması halinde ilgili gelişmelerden en büyük avantajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elde edecektir, dedi.

Yeni Dönemde Erdoğan Yok

Güncel haberler kapsamındaki açıklamaya göre Özdağ aynı zamanda şunları söyledi; AKP artık ülkeyi yönetemiyor. Cumhurbaşkanı da bunun farkında. Özellikle yüzde 50 sisteminin değişmesi yönünde birçok farklı analiz ve proje söz konusu. Son dakika bilgisi olarak kulağımıza gelen bir diğer husus ise yüzde 50 yerine yüzde 30 gibi bir oranla ülkenin başında kalma.

Bunu yapamasalar bile diğer amaçları en azından koalisyon hükümeti ile ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak isteyecekler. Bu konuda farklı bir görüşme ve toplantıların yapılmış olduğunun haberlerini alıyoruz. Eğer aksi bir durum olmazsa, hem Erdoğan hem de AKP artık yeni dönemde artık yer almayacaklar. Ancak yapılan son görüşmelerle dillendirilen iddialar, bunun önüne geçileceği yönünde, dedi.

Akşener Erdoğan'a Çalışıyor

Haber çerçevesinde Özdağ aynı zamanda şunları ifade etti; mevcut durumda birisi çıkıp da ben başbakan olmak istiyorum, kesinlikle cumhurbaşkanı adayı olmayacağım diyorsa, bunun anlamı Erdoğan'ın o koltukta kalmasını sağlamaktır. Kimi bu sözlerimle kast ettiğim çok açıktır. Ortada büyük bir oyun oynanıyor. Buna göre Erdoğan'ı yeniden ülkenin başında tutmak istiyorlar. Büyük Türk milletinin artık bu gerçeği görerek ona göre hareket etmesi lazım. Zafer partisi olarak bizim bu konuda görüşlerimiz nettir, dedi.