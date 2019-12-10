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"Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası" yapılacak

- AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, yarın ATO Congresium'da gerçekleştirilecek şuraya, 18 ülkeden 44 kadın temsilci katılacak

Politika 10.12.2019, 15:01
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ANKARA (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası" düzenlenecek.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın ATO Congresium'da yapılacak şuraya 18 ülkeden 44 kadın temsilci katılacak.

Bosna-Hersek, KKTC, Makedonya, Sırbistan, Endonezya, Nijer, Ürdün, Cibuti, Filistin, Afganistan, Irak, Kenya, Somali, Moldova, Özbekistan, Kırgızistan, Arnavutluk ve Norveç yerel yönetimlerinden temsilcilerin katılacağı şurada, bazı bakanlar ile kadın bakan yardımcıları, milletvekilleri ve parti teşkilatı mensupları yer alacak.

120 yerel yönetimin stantlarının da bulunacağı etkinlik, perşembe günü AK Parti Genel Merkez Toplantı Salonu'nda saat 10.30'da yapılacak çalıştayla sona erecek.

#“Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası” #AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları
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