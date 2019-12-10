Son Dakika
"Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası" yapılacak
- AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, yarın ATO Congresium'da gerçekleştirilecek şuraya, 18 ülkeden 44 kadın temsilci katılacak
Politika 10.12.2019, 15:01
ANKARA (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası" düzenlenecek.
Bosna-Hersek, KKTC, Makedonya, Sırbistan, Endonezya, Nijer, Ürdün, Cibuti, Filistin, Afganistan, Irak, Kenya, Somali, Moldova, Özbekistan, Kırgızistan, Arnavutluk ve Norveç yerel yönetimlerinden temsilcilerin katılacağı şurada, bazı bakanlar ile kadın bakan yardımcıları, milletvekilleri ve parti teşkilatı mensupları yer alacak.
120 yerel yönetimin stantlarının da bulunacağı etkinlik, perşembe günü AK Parti Genel Merkez Toplantı Salonu'nda saat 10.30'da yapılacak çalıştayla sona erecek.
4°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50