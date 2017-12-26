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Uluslararası göçmenler gününde Nevşehir standı açıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da düzenlenen 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü etkinliğinde Nevşehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü olarak tanıtım standı açıldı.

26 Aralık 2017 Salı 13:09
Uluslararası göçmenler gününde Nevşehir standı açıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok ve Daire başkanları ile diğer katılımcılar tarafından ziyaret edilen standımızda; İlimizde yaşayan göçmenler tarafından hazırlanan el sanatları ürünleri ve yöresel kıyafetleri sergilenirken, göçmenler tarafından oluşturulan müzik grubu tarafından müzik dinletisi sunuldu.
Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı, “Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü olarak 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle kurduğumuz standımıza katılımları ile bizleri onurlandıran İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ ya, Nevşehir Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sayın Mustafa Açıkgöz’e, Göç İdaresi Genel Müdürü Sayın Abdullah Ayaz’a ve diğer tüm protokolümüze ve ziyaretçilerimize teşekkürlerimizi ve saygılarımı sunuyorum. Bu vesile ile İlimizde ve Ülkemizde yaşayan tüm göçmen kardeşlerimizin 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’nü kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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