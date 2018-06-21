GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 200 bini bulduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde, Gaziantep'in kardeşliğin, farklılıkları bir arada yaşatmanın değerini çok iyi bildiğini dile getirdi.





Erdoğan, şehrin ensar kardeşliğinin bugünkü temsilcisi olduğunu belirterek, "Bugün yine çok güzelsin, çok coşkulusun, çok vefalısın Gaziantep. Uçsuz bucaksız bir katılım. Gaziantep burada." ifadesini kullandı.Türkiye'de birilerinin "Üretim durdu" dediğini aktaran Erdoğan, "Birileri ne diyor? 'Çok işsizlik var'. Gaziantep işçi arıyor, gelip Gaziantep'e baksınlar. Organize Sanayi Bölgemizde sadece yeni başkanımızın döneminde, yani 15 Temmuz'dan bu yana, 4,5 katrilyon liralık bir yatırımla 150 fabrika hizmete girdi. Ey Muharrem, ey Kemal siz nerede geziyorsunuz? Hala uzaydasınız galiba, ama rüyada." diye konuştu.Erdoğan, Gaziantep'in diğer şehirlerden sürekli göç alan bir yer olduğuna değinerek, bunun için şehrin kardeşliğin, farklılıkları bir arada yaşatmanın değerini çok iyi bildiğini vurguladı.'Ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu'"Hele ki yönetimine kadın eli değmiş bir Gaziantep bunu çok daha iyi bilir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:"Suriyeli kardeşleri, canlarını kurtarmak için ülkemize geldiğinde onlara ilk ve en sıkı sahip çıkan yerlerin başında Gaziantep geliyor. Gaziantep aynı zamanda bir Medine'dir. Ensardır Gaziantep. Önce Cerablus'tan başladık ve El-Bab'a kadar indik, sonra Afrin'e yöneldik. Şimdi Münbiç'i temizliyoruz. Bu arada İdlib'de 12 gözlem noktası kurduk.Suriye'yi adım adım hem Gaziantepli kardeşlerimizin huzur içinde yaşaması hem de Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönebilecekleri bir yer haline getiriyoruz. Şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu. Afrin'deki temizliği bitirdiğimizde ve Münbiç'te Amerika ile vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde buralara çok daha fazla sayıda Suriyelilerin döneceğini biliyorum. Seçimin hemen ardından ne diyordu Bay Muharrem? Hükümet, İran'la anlaştı mı? Amerika'yla anlaştı mı? Irak'la anlaştı mı? Bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın. Senin daha çok böyle oturup rahleitedrisimizden geçmen lazım.""PYD ve YPG, Münbiç'ten çıkacak"Attıkları her adımı bilerek attıklarının altını çizen Erdoğan, "Biz Fırat'ın batısında Rusya ve İran'la işlerimizi götürdük. Doğusunda ise Irak'la, İran'la çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de koalisyon güçleriyle beraber bunu sürdürüyoruz." dedi.Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuştuklarına değinerek, şunları söyledi:"Sonunda karar verildi. Neydi o? PYD ve YPG, Münbiç'ten çıkacak, Fırat'ın doğusuna gidecek. Şimdi başladılar mı? Başladılar. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız Türk bayraklarıyla beraber şu anda Münbiç'e girdi mi? Girdi. Nerede yatıyorsun sen Muharrem? Sen bunları görmüyor musun?Bunlarda göz var görmez, kulak var duymaz, dil var konuşamaz. Bizim şu anda sadece İdlib'de gözlem kulelerimiz var, bu gözlem kuleleriyle oraları kontrol altına aldık. Şu anda Münbiç'te biz devriye geziyoruz, bu noktaya geldik. Ama bunların haberi yok. Niye? Dert başka. Bunlar ne diyor? 'Afrin'e girmeyin'. Biz sana bakıp da karar verir miyiz? Girdik mi Afrin'e? Girdik. Şu anda 4 bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik Afrin'de.""35 lider kadrodan toplantı halinde PKK'lıyı yerinde vurduk"Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Şimdi de Kandil'deyiz. Kandil'de ne yaptık? İlk etapta 20 uçakla, 10 noktayı vurduk. 'Yetmez' dedik. İkinci bir operasyon yaptık. Bu operasyonda uçaklarımız 35 lider kadrodan toplantı halinde PKK'lıyı yerinde vurdu, 35 PKK'lıyı vurduk." diye konuştu.Erdoğan, "Biz öyle izne tabi değiliz, kararımızı kendimiz veririz. Seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ama bunun için önce 24 Haziran'ı sağ salim geçirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Suriye'deki savaşa dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güçlü olmasına bağlıdır. Aksi takdirde Suriye'yi paramparça edecekler. Bununla kalmayacak, sınırlarımız boyunca kuracakları terör devletiyle bizi de sürekli huzursuz edecekler. Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle buna asla izin vermeyeceğiz. Son iki yılda yaptığımız hamlelerle bu fitne zincirini pek çok yerinden kırmayı başardık. Bundan sonra işimiz inşallah daha kolay. Yeter ki kendi içimizde bir kazaya meydan vermeyelim.""Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere ülkem teslim edilemez"Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ilişkin son günlerde sosyal medyada yer alan bazı paylaşımları hatırlatarak, şunları kaydetti:"Edebim müsaade etmez şeyler var ki bu insanlara Türkiye teslim edilir mi? Gençler bunu sosyal medyadan takip etmiştir, ediyordur ama benim edebim buna müsaade etmez. Bugün zaten gazetelerin bazılarında çok farklı şeyler de var. Bunlarda edep adap böyle bir şey de yok. Bunlara biz Türkiye'yi nasıl teslim ederiz?O yüzden ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Her şeyden önce Türkiye'nin yönetimini biz ahlaki değerler noktasında ideal olanlara vermek durumundayız. Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere benim bu ülkem teslim edilemez."'Dev bir proje hazırlıyoruz'Gaziantep'te 79 yılda sadece 116 kilometre bölünmüş yol yapıldığını belirten Erdoğan, buna 280 kilometre yolun daha ilave edildiğini bildirdi.Toplam maliyeti 800 trilyon lira olan 11 adet yol projesinin yapımının da devam ettiğini anlatan Erdoğan, yapımı süren Nizip-Karkamış yolu, İslahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu, Kahramanmaraş-Nurdağı Yolu ve Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun da gelecek yıl tamamlanacağını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep-Kilis ayrımı, Oğuzeli-Karkamış Yolu, Osmaniye-Nurdağı Yolu, Gaziantep-Nizip-Birecik-Diyarbakır Yolu ve Nurdağı Musabeyli-Kilis yolunun da bir sonraki yıl tamamlanacağını anlatarak, "Artık bu bölgede düz ovada yol yapmak bizi kesmiyor." diye konuştu."Şimdi gözümüzü nereye diktik biliyor musunuz, Amanoslara." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:"Amanoslar için bünyesinde 19 kilometre uzunluğunda 4 adet tünelin, bir adet viyadüğün, 4 adet köprünün olduğu dev bir proje hazırlıyoruz. Projemiz Amanos Dağları'nın batı cephesindeki Hatay-Dörtyol'dan başlayacak, Payas Çayı Vadisi'ni kullanarak Amanos Dağları'nı tünelle geçecek ve Hassa-Kırıkhan yoluna bağlanacak. Biz buyuz. Böylece, Gaziantep ile İskenderun Limanı arasındaki mesafeyi 85 kilometre kısaltıyoruz. Maliyeti 1,7 katrilyon lira olan Dörtyol-Hassa Yolu projesiyle bölgemizde yeni bir sanayi ve ticaret aksı oluşturmayı hedefliyoruz. Projenin bu taraftaki ucunda yer alan Polateli'ne de dev bir endüstri bölgesi kuruyoruz."Projeyi bu yılın yatırım programına aldıklarının altını çizen Erdoğan, gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla inşasına başlayacaklarını bildirdi."Gaziantep'i tüm Türkiye'ye hızlı trenle bağlıyoruz"Erdoğan, Gaziantep-Osmaniye-İncirlik-Adana-Mersin hızlı tren projesinin yapım çalışmalarının etap etap devam ettiğini ifade etti.Bu hattın bir ucunun Kahramanmaraş'a, öteki ucunun Şanlıurfa-Diyarbakır-Mardin istikametine süreceğini belirten Erdoğan, "Böylece Gaziantep'i İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye'ye hızlı trenle bağlıyoruz." dedi.Erdoğan, proje tamamlandığında Gaziantep-Kahramanmaraş arasının 53 dakika, Gaziantep-Osmaniye arasının 1 saat, Gaziantep-Adana arasının 1,5 saat, Gaziantep-Mersin arasının ise 2 saat süreceğini bildirdi."197 bin dekardan fazla araziyi sulamaya açtık"Son 16 yılda Gaziantep'te 197 bin dekardan fazla araziyi sulamaya açtıklarını belirten Erdoğan, yapımı devam eden sulama tesisleriyle 240 bin dekar arazinin sulanacağını söyledi.Gaziantepli çiftçilere yaklaşık 1,5 katrilyon liralık tarımsal destek verdiklerine de işaret eden Erdoğan, "Gaziantep'te 9 tarımsal ovamızı, sit alanı olarak koruma altına aldık. Bugüne kadar toplam 149 bin vatandaşımızı İŞKUR aracılığıyla iş sahibi yaptık. Verdiğimiz 2 katrilyon lira tutarındaki teşviklerle Gaziantepli iş verenimize ve sigortalılarımıza destek sağladık." diye konuştu.Erdoğan, Gaziantep'teki organize sanayi bölgelerinde 140 bin kişinin istihdam edildiğine dikkati çekerek, bu bölgelerin ihracatının 16 yılda 7 kat artığını vurguladı.Dülük OSB tüneliyle sanayi bölgelerini birleştirecelerini de dile getiren Erdoğan, "Uluslararası bir fuar merkeziyle Gaziantep'in bölgesel ve küresel üretim gücünü destekleyeceğiz. Sanayi ve ticaret sektörümüze hizmet verecek gümrüklü bir lojistik üssü kuracağız. Şehrimize iki teknokent, 7 araştırma ve geliştirme, 3 tasarım merkezi kazandırdık. Şimdi de yapay zeka, uzay ve enerji üzerine kurulu bir bilim merkezi yapacağız." ifadelerini kullandı.Vatandaşlara gül suyu sıkıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için il mitinglerinin sonuncusunu Gaziantep'te yaptı.Vatandaşlara sıcaktan dolayı sık sık serinlemeleri için alanın farklı yerlerinden gül suyu sıkıldı.