Tyana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları

NİĞDE (AA) - Niğde'de tarihsel süreçte Tyanalı ünlü filozof Apollon'un yaşadığı bölge olarak bilinen Kemerhisar'daki kazı çalışmalarının destek beklediği ifade edildi.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarının genişletilmesi ve daha fazla destek sağlanması gerektiğini söyledi.



Roma döneminde Kemerhisar'ın Tyana olarak tanındığını belirten Gürer, Aksaray Üniversitesi tarafından sürdürülen kazı çalışmalarının genişletilmesi için daha fazla destek sağlanması gerektiğini ve kazı çalışmaları tamamlandığında çok önemli bir mirasın gün ışığına çıkacağını aktardı.