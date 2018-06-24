SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "81 milyonu, hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışlamadan, el ele, omuz omuza Türkiye'yi de Sivas'ı da 21. yüzyıla hep birlikte taşıyacağız. Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşıyacağız." dedi.

Bakan Yılmaz, Sivas kent meydanında yaptığı konuşmada, Sivas'ın güzel insanlarının yine bir destan yazdığını belirterek, hemşehrilerine teşekkür etti.

Yılmaz, "Milletin adamını hükümeti kurmakla görevlendirdiniz. Allah iki cihanda yüzünüzü ak eylesin." diye konuştu.

Hiç kimsenin kaygısı duymaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "81 milyonu, hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışlamadan, el ele, omuz omuza Türkiye'yi de Sivas'ı da 21. yüzyıla hep birlikte taşıyacağız. Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşıyacağız." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın milletin adamının yanında olduğunu gösterdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı bu bin yılın Selahaddin Eyyübisi'nin yanındadır. Cumhur İttifakı gösterdi ki yedi düvel ne derse desin milletin adamıyla medeniyet yürüyüşüne devam edecektir. Bu seçime sadece Türkiye'deki birtakım odakları aşarak gelmedik. Yurt dışında da güç odakları Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın önüne barajlar koydular, engeller koydular ama Cumhur İttifakı AK Parti, MHP ve BBP ile engelleri aşa aşa geldi ve Cumhurbaşkanımıza hükümeti kurma görevini verdik. Hayırlı uğurlu olsun."

Bakan Yılmaz, en güzel günleri birlikte göreceklerini belirterek, "Her zaman başınız dik, alnınız ak, yüreğiniz pak olsun. Rehberimizle, liderimizle Kafdağı'na gideceğiz, Kafdağı Türkiye'nin hayalidir. Bu hayal yeniden büyük Türkiye'dir. Yaşasın yeniden büyük Türkiye." dedi.