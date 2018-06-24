SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye'nin yarını aydınlıktır, yarına gerçekten umutla uyanacağız. Hiç kimsenin, Türkiye'nin geleceğinden karamsarlığa düşmesine gerek yoktur. Türkiye, birlik ve beraberliğini devam ettirdiği sürece inşallah bölgesel güç olmaktan çıkıp, küresel güç olacaktır. Bundan 81 milyon vatandaşımız faydalanacak." dedi.

Yılmaz, AK Parti Sivas İl Başkanlığında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin, ülkeye ve Sivas'a hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Aziz milletin her zaman, kendi önüne alternatifler çıkartıldığında en doğruyu seçtiğini ve en iyi kararı verdiğini söyleyen Yılmaz, milletin bugüne kadar terazisinin şaştığının görülmediğini belirtti.

Milletin, cumhurbaşkanı seçimlerinde bütün adaylar içerisinde en tecrübelisini seçtiğini dile getiren Yılmaz, Türkiye'yi bulunduğu konumdan alıp da çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaracak bir lideri seçtiğini vurguladı.

Yılmaz, milletin kendi hak ve hukukuna, evlatlarının geleceğine sahip çıktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki Türkiye'nin geleceği daha aydınlıktır. Bakın herkes, hiçbir ayrım gözetmeksizin bayram havasında. Dolayısıyla da aziz milletime şunu söylüyorum; böyle bir tercihte bulunan milletimize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah iki cihanda yüzlerini ak eylesin. AK Parti'nin değerli mensupları, büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalıştılar, kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız hükümeti kuracak. Bu cumhurbaşkanımıza parlamentoda yardım olacak, destek olacak, önüne engel çıkartmayacak, olan engelleri aşacak, istikrarı kurumsallaştıracak, Türkiye'de güven ve istikrarın kalıcı hale gelmesi için gereken yasaları çıkartacak bir parlamento çoğunluğunun AK Parti'ye verilmesini istedik. 290'ın üzerindeki, 300'ü belki geçebilir yurt dışı oyları da var. Ama ne olursa olsun, mevcut durumda dahi, gerçekten AK Parti'yi halka hizmet verebileceği bir milletvekiliyle parlamentoya koydu."

- "İttifakın gereğini eksiksiz olarak yerine getirdiler"

Cumhur İttifakı'nın ortaklarına da teşekkür eden Bakan Yılmaz, "Gerçekten bakıyoruz, değerlendiriyoruz, MHP'ye ve BBP'ye teşekkür ediyorum. İttifakın gereğini eksiksiz olarak yerine getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'nin, Sivas'tan milletvekili çıkarttığını aktaran Yılmaz, "İnanıyoruz ki Cumhur İttifakı için de aynı destek ve kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletin adamına büyük destek vereceklerdir. Türkiye'yi bu zor dönemde birçokların terör kuşağıyla kuşatmak istediği alanda Türkiye'nin önünü açacak, ayaklarına vurulmak istenen prangaları kıracak, zincirleri kıracaktır. Bundan dolayı MHP'nin değerli yöneticilerine, milletvekili adaylarına ve Sivas'tan MHP'ye destek veren hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta seçimlerin sıkıntısız atlatıldığını dile getiren Bakan Yılmaz, kentte yüzde 82 civarında seçimlere katılım olduğunu da belirterek, seçmenlere teşekkür etti.

- "Türkiye'nin yarını aydınlıktır"

"AK Parti'ye verirseniz Türkiye kazanır ancak hangi partiye oy verirseniz verin, Türkiye'de demokrasi güçlenir." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu seçim sonuçlarını, sadece Türkiye'de olan 81 milyon vatandaşımız değil, Avrupa'daki, Afrika'daki, Orta Doğu'daki de takip ediyor. Onlar şunu gördüler; Türkiye'de büyük bir demokrasi olgunluğu, istisna bir iki olay hariç, olaysız şekilde vatandaşlarımız sandığa gitti ve yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla demokratik olgunluğunu gösterdi ve milli iradesini teşkil etti. Bundan dolayı da bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin yarını aydınlıktır, yarına gerçekten umutla uyanacağız. Hiç kimsenin, Türkiye'nin geleceğinden karamsarlığa düşmesine gerek yoktur. Türkiye, birlik ve beraberliğini devam ettirdiği sürece inşallah bölgesel güç olmaktan çıkıp, küresel güç olacaktır. Bundan 81 milyon vatandaşımız faydalanacak."

- "Sandıkları kontrol eden Anadolu Ajansı değildir"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın hedef gösterilmesiyle ilgili soru üzerine ise, "Doğru değildir. Daha seçimler olmadan önce de bunlar yayınlara verdiler. Herkes biliyor değil mi, sandığın başında kim var? AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin müşahidi, Güney Doğu'da HDP'nin müşahidi var. Dolayısıyla da kaldı ki orada oy kullanan MHP'nin var. Seçimleri, sandıkları kontrol eden Anadolu Ajansı değildir. Hatta seçimleri kontrol eden Yüksek Seçim Kurulu bile değildir. Kimdir? Yüksek Seçim Kurulunun koordinasyonunda partiler yönetiyor." açıklamasında bulundu.

Bu ana kadar Sivas'ta herhangi bir partiliden bir itiraz gelmediğini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hepimiz gidip oyumuzu kullandık, her sandığın başında CHP'den, MHP'den, AK Parti'den ve Saadet Partisi'nden temsilci de gördük. Dolayısıyla milli iradeye gölge düşürmek beyhude bir çabadır. Bunlar, 'Bu millete güvenemiyoruz' diyemediklerinden böyle bir iddia ileri sürüyorlar. Bu iddianın tutar tarafı yoktur."