"Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" konferansı

NEVŞEHİR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Cezaevlerinde kalan FETÖ tutuklu hükümlü sayısı yaklaşık 30 bin kişidir. Yaklaşık 500 bin kişiyle ilgili işlem yapılmış. Yaklaşık 86 bin kişi hakkında tutuklama ve gözaltı yapılmış. Kamu görevinden ihraç ettiklerimizin sayısı da 102 bindir." dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) düzenlenen "Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" konferansında konuşan Ersoy, Türklerin Anadolu'ya ayak basmasının ardından haçlı seferlerinin başladığını, günümüzde ise aynı zihniyetin vekaleten tetikçiliğini yapan terör unsurlarının Türkiye'yi zayıflatmak için çaba harcadığını belirtti.

Tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin etkin şekilde mücadele yürüttüğünü dile getiren Ersoy, "Bugün Türkiye, bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, YPG, DEAŞ, DHKP-C gibi başkalarının vekaletini almış ne kadar unsur varsa hepsine karşı mücadele yapıyor. Ayakta duran, ayakta durmaya devam eden ve tüm mazlum coğrafyaların da gözlerinin üzerinde olduğu tek devlet Türkiye Cumhuriyeti. Bin yıldır bu toprakları vatan tutmanın, özgür ve bağımsız bir devlete sahip olmanın bedelini ödüyoruz. Bu topraklara geldiğimizden beri 1200'lü yıllarda başlayan haçlı seferleri zihniyeti bu topraklarda bizi rahat bırakmıyor, bırakacağa da benzemiyor." diye konuştu.

FETÖ'ye karşı verilen mücadelenin uzun soluklu şekilde devam etmesi gerektiğini ifade eden Ersoy, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarının devlet kademelerinden temizlenmesinin ardından terörle mücadelede önemli başarılar sağlandığını kaydetti.

Ersoy, şöyle konuştu:

"FETÖ ile mücadelenin etkili ve uzun soluklu şekilde devam etmesi lazım. Bunların din ve ibadetle ilişkisi olmadı. 15 Temmuz'da yaşadığımız tecrübelerle iç yüzlerini hepimizin görmüş olması lazım. 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye bir savaş ilan edildi. Birileri elindeki silah ve bombaları kullandı, birileri de onların başarılı olması için dua etti. Şükürler olsun, biz bu savaşı kazandık, onlar kaybettiler. Savaşın mağduru olmaz. Şayet kazansalardı hangimize hayat hakkı tanıyacaklardı? Meseleyi öyle değerlendirmemiz lazım. İnsanlık tarihinin en alçak, sinsi ve kalleş bir terör örgütüne karşı, 40 yıldır verdiğimiz emeklerle yetiştirdiğimiz insanlara karşı mücadele ediyoruz. Cezaevlerinde kalan FETÖ tutuklu hükümlü sayısı yaklaşık 30 bin kişidir. Yaklaşık 500 bin kişiyle ilgili işlem yapılmış. Yaklaşık 86 bin kişi hakkında tutuklama ve gözaltı yapılmış. Kamu görevinden ihraç ettiklerimizin sayısı da 102 bindir. 15 Temmuz'dan sonra güvenlik güçlerimiz arasında sağladığımız akıl ve yürek birliği ile tüm terör örgütlerine karşı güçlü bir mücadeleyi etkin şekilde sürdürüyoruz. 15 Temmuz, devletimizin arınmasına, silah ve cephaneleri emanet ettiğimiz kardeşlerimizin sadece devlet ve millet için çalışıyor olmasını sağlamamıza vesile oldu."

- "Terörle mücadele 7 gün 24 saat devam ediyor"

Ersoy, Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinin barışın ve huzurun devamı açısından önemli olduğunu, güvenlik güçlerinin her türlü zorluğa rağmen mücadeleden vazgeçmediğini, teknolojinin imkanlarından da en üst seviyede faydalanıldığını belirtti.

Mehmet Ersoy, "7 gün 27 saat operasyonsuz tek bir dakikamız yok. 4 metre karda da 40 derece sıcakta da operasyon yapıyoruz. Sahanın her tarafını onlara dar etmeye devam ediyoruz. Teknolojinin verdiği bütün imkanları, üstünlükleri kullanıyoruz. Onlar ise kalleşlikten başka bir şey yapamıyor. Bu mücadeleyi biz ne kadar kararlılıkla sürdürürsek bu topraklardaki barışın da o kadar kuvvetli olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyen, öğrenci ve davetliler katıldı.

Öte yandan, Ersoy ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Ersoy, Vali İlhami Aktaş'tan kentin durumuyla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretin anısına Vali Aktaş tarafından Ersoy ve Şahin'e yöresel el sanatı ürünlerinden üzerinde ağaç figürü bulunan tabak hediye edildi.

Daha sonra Nevşehir Belediyesi'ne geçen Ersoy ve Şahin, burada Belediye Başkanı Atilla Seçen tarafından karşılandı. Çalışmalarıyla ilgili konuklarına bilgi veren Seçen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçen, görüşmenin ardından konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.