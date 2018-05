"Türkiye'nin geleceği için asla umutsuzluğa kapılmayalım"

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Türkiye'nin geleceği için asla umutsuzluğa kapılmayalım. Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde yaşayacağız. Bunun sözünü veriyorum" - "Gönül isterki her evde tencere kaynasın, her evde bereket ve huzur olsun. Bunun yolu her evin bir geliri olsun, her ev şu ya da bu şekilde gelire sahip olsun. Aile sigortasını bunun için istiyoruz"