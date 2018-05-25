"Türkiye'de beklentileri karşılayacak bir parti varsa o da AK Parti'dir"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye'nin umudu olan 2023 hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak ve beklentilerimizi karşılayacak bir parti varsa o da AK Parti'dir. Diğerlerine oy verilirse inanın ki zaman kaybederiz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen iftarda, ramazan ayının önemine değinerek, "Bu ayda önemli olan, gönülleri fethetmektir. Kişilerin, kul hakkını helal ettirmesi gerekir. Üzerinde hakkı olanlara haklarının ödenmesi gerekir." diye konuştu.

"Üzerimizde en çok hakkı olanlardan birisi Cumhurbaşkanımızdır diye düşünüyorum" ifadesini kullanan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın bizim üzerimizde ne hakkı olduğunu anlamak için Türkiye'nin 2002'deki durumuyla bugünkü durumuna bakmak ve farkı görmek gerekir. 24 Haziran'da önemli bir seçim yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimi "millet dediği için" yaptıklarını aktaran Yılmaz, milletin, devletin ve vatanın asli sahibi olduğunu, 15 Temmuz'da sokağa çıkarak gösterdiğini ifade etti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu millet, hakkını, hukukunu korumak için, evlatlarının geleceğini, kendi seçtikleriyle yönetilme hakkını korumak için can verebildiğini, 15 Temmuz'da, dosta, düşmana gösterdi. Yaklaşık 16 yıllık bir tecrübeyle milletin önüne çıktık. Yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı da biliyoruz. Ama bilin ki Türkiye'nin umudu olan 2023 hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak ve beklentilerimizi karşılayacak bir parti varsa o da AK Parti'dir. Diğerlerine oy verilirse inanın ki zaman kaybederiz. O zaman, 'Yaparsa AK Parti yapar' diyoruz. Bunu söylerken boşa da söylemiyoruz. Çünkü AK Parti, bu zamana kadar ne söz verdiyse yerine getirdi. Bizim diğerleriyle farkımız şu; yapamayacağımız hiçbir şeyi söylemedik ama söz verdiğimiz vaatlerimizin de takipçisi olduk. Eskiye kıyasla, yatırımcıyı, diğerleriyle daha rekabet edebilir duruma getireceğiz. Şimdi sözümüz var, nedir sözümüz? Türkiye'yi daha demokratik, daha zengin Türkiye yapalım. Refahı artıralım ve bunu da adaletli şekilde paylaştıralım. Yapar mıyız? Eğer bir olursak, beraber olursak bunu da mutlaka yaparız."

- Gözyaşlarına hakim olamadı

Bakan Yılmaz, konuşmasının sonunda, gazeteci İlhan Bardakçı'nın kaleme aldığı, Kudüs'te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

İftar programına, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili Adayı Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ve partililer katıldı.