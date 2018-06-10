KIRŞEHİR (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün Türkiye küresel bir güç olma yolunda ilerliyor. Bu bölgede bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Türkiye önümüzdeki dönemde çok daha fazla yatırımlar alacak." dedi.

Ağbal, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, diğer illerin olduğu gibi Kırşehir'in de son 16 yılda önemli yatırımlar aldığını belirterek, bundan sonra da almaya devam edeceğini söyledi.

Bugün Kadir Gecesi'nin idrak edildiğini hatırlatan Ağbal, milletçe sınır boylarında ülke güvenliğini koruyan kahraman askerlere, Kandil'e yürüyen kahraman askerlere, Afrin'de, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda canını feda eden kahraman şehitlere dua edeceklerini dile getirdi.

Bakan Ağbal, "Allah onlara rahmet eylesin. Onlar, bu memleket üzerinde kurulmak istenen oyunları bozan kahramanlardır. Onlar hiç çekinmeden kahramanca cephede, Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde bu milletin anlı ve şanlı bayrağını göklere diken, canını feda eden kahramanlardır. Herkes bir defa daha gördü ki, bu bölgede herhangi bir şekilde bir şeyler yapılacaksa, haritalar değiştirilmeye kalkılacaksa, şu bilinsin ki, Türkiye asla bunlara müsaade etmez. Türkiye, kendi ülkesi üzerinden oynanmak istenen oyunlara asla fırsat vermez." diye konuştu.

24 Haziran seçimlerine değinen Bakan Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçiminin gerçekleştirileceğine işaret ederek, bu seçimin 16 Nisan referandumunu taçlandıracağını, Türkiye'nin önünü açacak, yepyeni Türkiye'yi kuracak bir seçim olacağını aktardı.

Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak Kırşehirlilerden destek beklediklerini vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ki, bu seçimde ortaya koyduğumuz dava bilinci, iddialar Kırşehir'i de Türkiye'yi de 21. yüzyılda ileriye taşıyacak. 24 Haziran seçimlerinde Kırşehir'de sizin yapacağınız destek Türkiye'de hep beraber ortaya konulacak destek inşallah Türkiye'nin önünü açacak. Bugün Türkiye küresel bir güç olma yolunda ilerliyor. Bu bölgede bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Türkiye, önümüzdeki dönemde çok daha fazla yatırımlar alacak. Bu yatırımlardan inşallah Kırşehir de önemli bir pay alacak. Kırşehir sahip olduğu özellikler itibarıyla bu yatırımları almaya aday illerimizden bir tanesi. Önümüzdeki dönemde istikrara, güçlü siyasi iktidara ihtiyacımız var. İçeride, dışarıda bütün oynanmak istenen oyunlara karşı 24 Haziran seçimleri adeta milletimizin vuracağı bir Osmanlı tokadı olacak. Yerli ve milli duruş noktasında sergileyeceğiniz tavır, tutum gerçekten önümüzü açacaktır."

Seçimlerin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olacağını bildiren Ağbal, "Cumhur İttifakı, Allah'ın izniyle parlamentoda sahip olduğu sandalye ile güçlü, istikrarlı Türkiye'nin yeni simgesi olacak. Güçlü Cumhurbaşkanı, Güçlü Meclis ve Güçlü Türkiye diyoruz. Bunu sizlerin desteği ve yardımıyla yapacağız." diye konuştu.

İftar programına Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Aslan, AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, AK Parti milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Ağbal, iftar programının ardından AK Parti Kırşehir İl Başkanlığının Terme Caddesi'nde açtığı seçim bürosunu ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.