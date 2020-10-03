'Türkiye İYİ olacak'

NEVŞEHİR(MHA) Partideki gelişmeleri değerlendiren Başkan Ömer Ay, "20 Eylül günü çok güzel hazırlanmış bir ortamda kalabalık ve coşkulu bir katılımla yapılan İYİ Parti 2. Olağan Kongresi sonrasında seçilen 50 kişilik Genel İdare Kurulu dün toplanarak Başkanlık Divanı üyelerini belirlemiş ve iktidar yürüyüşünü başlatmıştır. Yeni Başkanlık Divanında Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Cihan Paçacı, Ümit Dikbayır, Yavuz Ağıralioğlu, Salim Ensarioğlu, Şenol Sunat, Berna Sukas ve Metin Ergun tekrar görev almışlardır. Uğur Poyraz Genel Sekreterlik görevine devam ederken, Ekonomi Politikaları başkanlığına E. Hazine Müsteşarı Erhan Usta, Kalkınma Politikaları Başkanlığına Prof. Dr. Ümit Özlale, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığına Prof. Dr. Bahadır Erdem, Seçim İşleri Başkanlığına Tolga Akalın ve Toplumsal Politikalar Başkanlığına ise Ünzile Yüksel getirilmişlerdir.

İyi Parti büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir.

İYİ Parti zor günlerden, büyük baskı ve engellemelerden geçerek bu günlere geldi. Önce var olmayı, sonra barajı aşarak 40 milletvekili ile TBMM’ne girmeyi başardı, şu anda Türkiye’nin iktidar alternatifi olma yolunda gelişen ve büyüyen tek partisidir. Bir kıvılcım olarak doğmuş, sonra ateş olmuş ve Türkiye’nin üzerine güneş olarak doğacaktır. İYİ Parti, AKP iktidarının ülkemizi çıkmaza soktuğu, bekasının tartışıldığı, milletimizi yokluğa mahkûm ettiği, toplumumuzu ayrıştırıp kutuplaştırdığı bir dönemde ortaya çıkarak; bütün Türkiye’yi kucaklayan bir sevgi diliyle birleştiricilik rolünü üstlenmiştir. Bu talancı ve vurguncu düzeni İYİ Parti değiştirecektir.Tüketim, İsraf ve Rant ekonomisinden üretim ve istihdam ekonomisine geçeceğiz. Tarım ve sanayide üretimi teşviklerle destekleyecek, hayalleri tükenen gençliğimize iş, imkân ve istihdam sağlayacağız. Tam Bağımsız bir Türkiye öngörüyoruz; Büyük Atatürk’ün işaret ettiği siyasi, askeri ve ekonomik tam bağımsızlık. Başta komşularımız olmak üzere bütün ülkelerle milli çıkarlarımızı önceleyen dostane ilişkiler geliştirilecektir. Türkiye, kaybolan huzura, güvene, adalete ve zenginliğe İYİ Parti iktidarı ile yeniden kavuşacaktır. Eğitim sistemimiz yazboz tahtası olmaktan kurtarılacak, okul öncesinden üniversiteye kadar sil baştan sistemli, planlı ve kaliteli bir eğitim politikasına dönüştürülecektir. İYİ Parti Türkiye’nin bozulan bütün ayarlarını ve sistemini yeniden inşa ederek Türkiye’yi ayağa kaldıracaktır. Türkiye”nin iyi olmak için yeterli imkân ve kadroları vardır. İYİ parti Türkiye”nin bu potansiyelini harekete geçirecektir. Türkiye, Türk dünyasının tek umududur, iyi olmalıdır, mutlaka iyi olacaktır. Türkiye”ye güneş doğacaktır" diye konuştu.