"Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi" başladı

MADRİD (AA) - "Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi", Başbakan Binali Yıldırım ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy başkanlığında başladı.

Moncloa Sarayı'nda, basına kapalı gerçekleştirilen zirve öncesinde, Yıldırım ve Rajoy ile bakanların katılımıyla "aile fotoğrafı çektirildi.

Zirve, daha sonra Yıldırım ve Rajoy başkanlığında başladı.

Türkiye heyetinden zirveye, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy katılıyor.

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi'nin ilk toplantısı, 5 Nisan 2009'da İstanbul'da yapılmıştı. İki ülke arasındaki son zirve ise 11 Şubat 2014'te Ankara'da gerçekleştirilmişti.